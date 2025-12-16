Η Ρωσία συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη, τονίζουν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες

Η Ρωσία αποτελεί τη σημαντικότερη, άμεση και μακροπρόθεσμη απειλή για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωατλαντική περιοχή, υπογράμμισαν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες σε κοινό ανακοινωθέν του που εκδόθηκε την Τρίτη.

Οι χώρες που συνυπογράφουν η Φινλανδία, η Σουηδία, η Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Λιθουανία σε κοινή δήλωση την Τρίτη.

Οι ηγέτες των οκτώ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο Ελσίνκι για να συζητήσουν την άμυνα της ανατολικής πλευράς της ΕΕ.

Νωρίτερα μέσα στην Τρίτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, τον Πρόεδρο της Μολδαβίας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο περιθώριο της διπλωματικής διάσκεψης για τη σύσταση της Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος, «συζητήσαμε το συνολικό έργο για τη δημιουργία του διεθνούς μηχανισμού αποζημίωσης και, ειδικότερα, της Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες και απώλειες που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η δικαιοσύνη είναι εξίσου σημαντική με την ειρήνη. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθούν να προωθήσουμε και τα δύο».

Ταυτόχρονα, ο Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να υποστηρίξει το Κίεβο είναι καίριας σημασίας.





Η κυβέρνηση Μερτς διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη και στο Ουκρανικό

Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καταβάλλει μια ασυνήθιστα δυναμική προσπάθεια να προβάλει τη Γερμανία ως ηγετική δύναμη στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας τον εαυτό του ως υπερασπιστή όχι μόνο της Ουκρανίας αλλά, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, της Ευρώπης στο σύνολό της.



Ο Μερτς έχει υιοθετήσει πολύ πιο ενεργό ρόλο, καλύπτοντας εν μέρει το κενό που άφησε ο αποδυναμωμένος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Έχει αναδειχθεί στον πιο ένθερμο υποστηρικτή του σχεδίου της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με εγγύηση δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα επισκέφθηκε τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος αντιτίθεται στο σχέδιο, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να κάμψει τις αντιρρήσεις του.



Η στάση αυτή αντανακλά και τις πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη από την αβεβαιότητα της κυβέρνησης Τραμπ όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και τη σταδιακή αποδυνάμωση της διατλαντικής συμμαχίας.

Ο Μερτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Γερμανία θα αναλάβει «ηγετικό ρόλο» διεθνώς. «Η μοίρα της Ουκρανίας είναι η μοίρα ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε τη Δευτέρα δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο καγκελάριος παρουσιάζει τη συζήτηση για τα ρωσικά δεσμευμένα κεφάλαια ως δοκιμασία για το αν η Ευρώπη μπορεί να σταθεί ενωμένη και να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Παράλληλα, έχει μετατρέψει το Βερολίνο σε κέντρο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, φιλοξενώντας Ουκρανούς, Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους για συνομιλίες γύρω από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, η πιο επιθετική αυτή στάση δεν στερείται κινδύνων. Αν και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρετίζουν τον αυξημένο ρόλο της Γερμανίας, υπάρχουν φόβοι ότι ο Μερτς ενδέχεται να υπερβεί τα όρια, ειδικά αν οι πρωτοβουλίες του αποτύχουν λόγω αντιδράσεων από χώρες όπως το Βέλγιο και η Ιταλία. Το αν η νέα γερμανική ηγετική φιλοδοξία θα αποδώσει ή θα προκαλέσει τριβές, μένει να φανεί.

Μιλώντας στη Χάγη κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ, ο Ζελέσνκι είπε ότι η χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει τη μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του. «Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους.