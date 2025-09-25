Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά με drones στη Δανία

Η Μόσχα απέρριψε ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η πρεσβεία χαρακτήρισε τις αναφερόμενες διαταραχές σε αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση», λέγοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων.

Υπενθυμίζεται πως άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, Πίτερ Χούμελγκαρντ υπογράμμισε ότι «η απειλή των υβριδικών επιθέσεων είναι εδώ για να μείνει», μετά από τα νέα περιστατικά με πτήσεις drones σε αεροδρόμια της ευρωπαϊκής χώρας και καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το ότι οι εν λόγω πτήσεις μπορεί να συνδέονται με τη Ρωσία.

Ο Χούμελγκαρντ ανέφερε σε δηλώσεις του πως η απειλή των υβριδικών επιθέσεων είναι εδώ για να μείνει και πρόσθεσε πως περιστατικά όπως αυτά που έχουν σημειωθεί σε αεροδρόμια της Δανίας τις τελευταίες μέρες έχουν στόχο να σπείρουν τον φόβο.

Ακόμα, υποστήριξε πως η κυβέρνηση της Δανίας θα αποκτήσει νέες δυνατότητες για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των drones ενώ θα φέρει και σχετική νομοθεσία με την οποία θα επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες κρίσιμων υποδομών να καταρρίπτουν drones.

Χωρίς να κατονομάζει τον υπεύθυνο για τις πτήσεις των drones σε αεροδρόμια της χώρας, ο Χούμελγκαρντ υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όποιος το έκανε ήταν επαγγελματίας σε αυτό».

Συμπλήρωσε πως «δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή για τη Δανία» και εκτίμησε πως «αναμένουμε περισσότερες τέτοιες επιθέσεις το επόμενο χρονικό διάστημα».