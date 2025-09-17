Η Πολωνία ζητά από την ΕΕ να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μέχρι το 2026

Η Πολωνία καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια να τερματίσουν αυτές τις εισαγωγές και προσφέρεται να τα βοηθήσει να το πράξουν, δήλωσε την Τετάρτη ο Πολωνός υπουργός Ενέργειας Μίλοζ Μότυκα.

Σε επιστολή του προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του, ο Πολωνός αξιωματούχος καλεί τις χώρες της ΕΕ να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2026.

Το Reuters σημειώνει πως ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες συνεχίζουν να αγοράζουν ενεργειακά εφόδια από τη Ρωσία, ακόμη και μετά την αποκοπή των σχέσεων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Υπενθυμίζεται πως η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ταχύτερη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι οι χώρες της ΕΕ «πιστεύουν λανθασμένα ότι η συνέχιση της πολιτικής των κυρώσεων μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

«Η Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, σίγουρα δεν επηρεάζεται από αυτές τις κυρώσεις. Και τα τελευταία τρία χρόνια το έχουν αποδείξει με τον πιο εύγλωττο τρόπο», πρόσθεσε.

Η ρωσική οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αν και αντιμετωπίζει επίσης επίμονο υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει ως αποτέλεσμα της απότομης αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.

Παρά τις κυρώσεις, η ΕΕ εξακολουθεί να εισάγει ρωσική ενέργεια και εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο, αν και οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν μειωθεί κατακόρυφα.