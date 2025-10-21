Η Πολωνία και η Ρουμανία συνέλαβαν οκτώ υπόπτους για σχεδιασμό δολιοφθοράς εκ μέρους της Ρωσίας

Η Πολωνία και η Ρουμανία συνέλαβαν οκτώ άτομα ως ύποπτα για σχεδιασμό δολιοφθοράς εκ μέρους της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι αρχές στη Βαρσοβία την Τρίτη, με τρεις συλλήψεις σχετικά με ένα φερόμενο νέο σχέδιο αποστολής εκρηκτικών δεμάτων, αυτή τη φορά στην Ουκρανία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρωσία για τις εκρήξεις δεμάτων που μετέφεραν οι DHL και DPD στην Ευρώπη το 2024, σε αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας χαρακτήρισαν ως μέρος μιας δοκιμαστικής πτήσης για ένα ρωσικό σχέδιο να προκαλέσει εκρήξεις σε πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε τέτοια σχέδια.

Η Πολωνία υποστηρίζει ότι έχει γίνει στόχος τακτικών όπως εμπρησμοί και κυβερνοεπιθέσεις σε έναν «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει η Ρωσία για να αποσταθεροποιήσει τα έθνη που υποστηρίζουν το Κίεβο στον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα έχει αρνηθεί τέτοιες κατηγορίες.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι δημιούργησαν μια διαδρομή κάποιου είδους για να στείλουν εκρηκτικά μέσω Πολωνίας και Ρουμανίας στην Ουκρανία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι, εκπρόσωπος του Συντονιστή Ειδικών Υπηρεσιών.

«Ένας από αυτούς, ένας 21χρονος Ουκρανός, συνελήφθη εδώ στην Πολωνία κοντά στη Βαρσοβία. Οι συνάδελφοί του, που ταξίδευαν στη Ρουμανία, συνελήφθησαν από τις ρουμανικές ειδικές υπηρεσίες στο Βουκουρέστι».

Η Εθνική Εισαγγελία της Πολωνίας δήλωσε ότι οι αποστολές δεμάτων αναχαιτίστηκαν από τη Ρουμανία προτού προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά.

Το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε ότι τα φορτία σχεδιαζόταν να καούν αυθόρμητα ή να εκρήγνυνταν κατά τη μεταφορά και ότι ο στόχος των σχεδιαζόμενων ενεργειών ήταν ο εκφοβισμός του πληθυσμού και η αποσταθεροποίηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Ντομπρζίνσκι δήλωσε επίσης ότι τους τελευταίους μήνες η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας έχει συλλάβει συνολικά 55 άτομα που ενήργησαν εις βάρος της Πολωνίας και για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.