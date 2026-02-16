Τη μεγάλη σημασία που έχει για την παγκόσμια γεωπολιτική «σκακιέρα» το δίπολο ΗΠΑ - Κίνας υπογράμμισε το CNN σε ανάλυση του, στον απόηχο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια και της παρουσίας των υπουργών Εξωτερικών των δύο ισχυρότερων δυνάμεων του κόσμου στη Γερμανία.

Αφού ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε πως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη «ανήκουν μαζί», ο Κινέζος ομόλογος του. Γουάνγκ Γι, ανέφερε πως «η Κίνα και η ΕΕ είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι», προσθέτοντας ότι τα προβλήματα του σημερινού διεθνούς συστήματος δεν οφείλονται κυρίως στον ΟΗΕ, αλλά σε «ορισμένες χώρες που μεγεθύνουν τις διαφορές και εμπλέκονται σε μπλοκ αντιπαράθεσης και αναβιώνουν τη λογική του Ψυχρού Πολέμου».

Σύμφωνα με το CNN, οι αναφορές των Ρούμπιο και Γουάνγκ ήρθανσε μια περίοδο που η αναθεώρηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έχει κλονίσει τους μακροχρόνιους δεσμούς των ΗΠΑ με τους δυτικούς συμμάχους τους, οι οποίοι τώρα δηλώνουν ανοιχτά ότι η εποχή της παγκόσμιας ασφάλειας και των κανόνων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχει τελειώσει.

Τώρα, η «κούρσα» για το τι θα ακολουθήσει έχει ξεκινήσει.

Ο Ρούμπιο διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι προσηλωμένη στη συμμαχία τους, ακόμη και αν πιστεύει ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα για να την υποστηρίξουν, και ότι το τρέχον διεθνές σύστημα πρέπει να «ανακατασκευαστεί».

Και ο Γουάνγκ, ένας βετεράνος διπλωμάτης που αποτελεί το πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής του ηγέτη Σι Τζινίνγκ για περισσότερο από μια δεκαετία, ήταν έτοιμος με την προσεκτικά σταθμισμένη απάντησή του.

Η Κίνα και η Ευρώπη, τόνισε, πρέπει να απορρίψουν από κοινού τις «μονομερείς πρακτικές», να προστατεύσουν το ελεύθερο εμπόριο και να αντιταχθούν στις αντιπαραθέσεις.

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον - Πεκίνου

Το δημοσίευμα του CNN συμπληρώνει πως το Πεκίνο επιδιώκει παράλληλα να διατηρήσει σταθερές τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει πιθανής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα αργότερα την άνοιξη. Το διακύβευμα θεωρείται υψηλό, καθώς μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να παγιώσει τη σχετική σταθερότητα που διαμορφώθηκε μετά την προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Γουάνγκ εμφανίστηκε «βέβαιος» για τις προοπτικές των σινοαμερικανικών σχέσεων, προειδοποίησε όμως ότι υπάρχουν «δύο διαφορετικές προοπτικές»: μία συνεργασίας, εφόσον οι ΗΠΑ «κατανοήσουν λογικά την Κίνα», και μία σύγκρουσης, εάν επιδιώξουν αποσύνδεση και υπερβούν «κόκκινες γραμμές», όπως το ζήτημα της Ταϊβάν.

Ο Ρούμπιο, απαντώντας σε ερωτήσεις, σημείωσε ότι θα ήταν «γεωπολιτικό σφάλμα» να μην επικοινωνούν οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη, ώστε να διαχειρίζονται τις διαφορές τους.

«Λαμβάνει» η Ευρώπη;

Στη συνέχεια, η ανάλυση του CNN διερωτάται εάν τα μήνυμα που στέλνει η Κίνα στην Ευρώπη «ακούγονται» από τους ηγέτες της ηπείρου μας.

Το μήνυμα του Πεκίνου αντιμετωπίζει ένα δύσκολο ακροατήριο, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν για το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα και τον έλεγχο της χώρας επί των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Επιπλέον, οι σχέσεις έχουν τεταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της υποστήριξης της Κίνας προς τη Ρωσία στον πόλεμο της με την Ουκρανία, καθώς και λόγω της αυξανόμενης καχυποψίας των Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στην κινεζική στρατιωτική επιθετικότητα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και γύρω από την Ταϊβάν, την αυτόνομη δημοκρατία που το Πεκίνο διεκδικεί ως έδαφός του.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν Λιν Τσια-Λουνγκ αμφισβήτησε τη θέση του Γουάνγκ ότι η Κίνα είναι μια ειρηνική δύναμη, λέγοντας ότι οι πρόσφατες «στρατιωτικές προκλήσεις» της χώρας αντιβαίνουν στις αρχές του ΟΗΕ.

Παρά τις ανησυχίες, το Πεκίνο βλέπει μια ευκαιρία καθώς οι δυτικοί ηγέτες αναθεωρούν την εξωτερική τους πολιτική ενόψει της μεταβαλλόμενης σχέσης με τις ΗΠΑ.