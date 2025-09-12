Η Ουκρανία εντοπίζει ολοένα και περισσότερα ρωσικά και λευκορωσικά ηλεκτρονικά σε πυραύλους

Η Ουκρανία βρίσκει ολοένα και περισσότερα ρωσικά και λευκορωσικά ηλεκτρονικά στα συντρίμμια πυραύλων που εκτοξεύει εναντίον της η Μόσχα, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Οι δηλώσεις του Βλαντισλάβ Βλάσιουκ, επιτρόπου για την πολιτική κυρώσεων και συμβούλου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδηλώνουν ότι η Ρωσία καταφέρνει πλέον σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό να αντικαθιστά τα λαθραία δυτικά εξαρτήματα στα οποία στηριζόταν μέχρι πρότινος για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Δύση έχει επιδιώξει να διακόψει την πρόσβαση της Ρωσίας σε προηγμένα ξένα εξαρτήματα και μικροτσίπ, τα οποία χρησιμοποιούνται στα ρωσικά όπλα κατά της Ουκρανίας.