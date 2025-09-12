Η Ουκρανία εντοπίζει ολοένα και περισσότερα ρωσικά και λευκορωσικά ηλεκτρονικά σε πυραύλους
Screengrab/X
Screengrab/X

Η Ουκρανία εντοπίζει ολοένα και περισσότερα ρωσικά και λευκορωσικά ηλεκτρονικά σε πυραύλους

12/09/2025 • 21:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
12/09/2025 • 21:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Η Ουκρανία βρίσκει ολοένα και περισσότερα ρωσικά και λευκορωσικά ηλεκτρονικά στα συντρίμμια πυραύλων που εκτοξεύει εναντίον της η Μόσχα, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Οι δηλώσεις του Βλαντισλάβ Βλάσιουκ, επιτρόπου για την πολιτική κυρώσεων και συμβούλου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδηλώνουν ότι η Ρωσία καταφέρνει πλέον σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό να αντικαθιστά τα λαθραία δυτικά εξαρτήματα στα οποία στηριζόταν μέχρι πρότινος για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Δύση έχει επιδιώξει να διακόψει την πρόσβαση της Ρωσίας σε προηγμένα ξένα εξαρτήματα και μικροτσίπ, τα οποία χρησιμοποιούνται στα ρωσικά όπλα κατά της Ουκρανίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΡΩΣΙΑ
ΠΥΡΑΥΛΟΙ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα