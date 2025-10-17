Η Ουγγαρία συνομιλεί με τη Ρωσία πριν την επικείμενη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε σήμερα ότι θα συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Βουδαπέστη ξεκινά τις προετοιμασίες για να φιλοξενήσει μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η συνάντηση «θα έχει ως θέμα την ειρήνη» και ότι εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει σε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης στην Ουγγαρία και την Ευρώπη.

Ο Όρμπαν δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων εάν οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας καταφέρουν να διευθετήσουν τα εναπομείναντα ανοιχτά ζητήματα σε μια προγραμματισμένη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

«Χθες το βράδυ έδωσα εντολή να συσταθεί μια οργανωτική επιτροπή, έχουμε καθορίσει τα πιο σημαντικά καθήκοντα και οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει», δήλωσε ο Όρμπαν. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανοίξει τους δικούς της διπλωματικούς διαύλους απέναντι στη Ρωσία και κατηγόρησε για άλλη μια φορά την ΕΕ ότι υιοθέτησε αυτό που χαρακτήρισε «φιλοπολεμική στάση» για την Ουκρανία.

Ο βετεράνος Ούγγρος πρωθυπουργός έχει συχνά συγκρουστεί με άλλους ηγέτες της ΕΕ για το θέμα της Ουκρανίας, αμφισβητώντας το κατά πόσον η ΕΕ θα πρέπει να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, διατηρώντας παράλληλα τη μεγάλη εξάρτηση της Ουγγαρίας από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου.