Η Ουγγαρία προσπαθεί να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ουγγαρία προσπαθεί έναν τρόπο να «παρακάμψει» τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, δήλωσε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο Kossuth την Παρασκευή.

Ο Όρμπαν είπε επίσης ότι έχει συζητήσει το θέμα με την ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τις εταιρείες Lukoil και Rosneft, όπως είχε κάνει και η Βρετανία την περασμένη εβδομάδα.

Την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 19ο πακέτο κυρώσεων της προς τη Μόσχα το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να παρακάμψουμε αυτές τις κυρώσεις» είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Τα διυλιστήρια της MOL στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, με συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας 14,2 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου ετησίως, εξαρτώνται από το ρωσικό αργό που μεταφέρεται μέσω του αγωγού Druzhba.

Η σλοβακική μονάδα της MOL, Slovnaft, δήλωσε την Πέμπτη ότι αναλύει τον πιθανό αντίκτυπο των αμερικανικών κυρώσεων, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αργότερα τον Νοέμβριο, στις δραστηριότητές της.

Πέρυσι, η MOL αντιμετώπισε προβλήματα με τις παραδόσεις όταν η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις στη Lukoil. Η εταιρεία συνήψε συμφωνίες για να αποκτήσει την κυριότητα των επηρεαζόμενων ποσοτήτων αργού πετρελαίου στα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας, προκειμένου να διατηρήσει τη ροή των παραδόσεων.