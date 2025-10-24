Η Ουάσινγκτον διόρισε τον έμπειρο διπλωμάτη Στίβεν Φάγκιν για να επιτηρεί την εκεχειρία στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διόρισαν σήμερα έναν έμπειρο διπλωμάτη ως πολιτικό υπεύθυνο του αρμόδιου οργανισμού για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να διευκολυνθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο διπλωμάτης Στίβεν Φάγκιν θα εργαστεί μαζί τον στρατηγό Πάτρικ Φρανκ, ήδη διορισμένο στρατιωτικό υπεύθυνο, για την εφαρμογή της εκεχειρίας που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Το πολιτικο-στρατιωτικό κέντρο συντονισμού (CMCC), το όργανο παρακολούθησης της εκεχειρίας υπό αμερικανική επίβλεψη, εγκαταστάθηκε αυτήν την εβδομάδα στο Κιριάτ Γκατ, στο νοτιοδυτικό Ισραήλ, με αποστολή την παρακολούθηση της τήρησης της εκεχειρίας και τον εντοπισμό οποιασδήποτε παραβίασης.

Το CCMC πρέπει επίσης να παρακολουθεί την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες εστάλησαν στο Κιριάτ Γκατ όπου εγκαταστάθηκαν σε μια νοικιασμένη αποθήκη. Εκεί εργάζονται μαζί με Ισραηλινούς στρατιώτες και ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας, καθώς και προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Το κέντρο εγκαινιάστηκε αυτή την εβδομάδα από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM), με τον στρατηγό Πάτρικ Φρανκ που διορίστηκε στη θέση του στρατιωτικού επικεφαλής.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε σήμερα αυτόν τον χώρο, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Γάζα, και έκανε λόγο για μια «ιστορική» επιχείρηση. «Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, ανατροπές, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι σε σχέση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί», δήλωσε ενώ δεσμεύτηκε ότι περισσότεροι Αμερικανοί διπλωμάτες θα ενισχύσουν το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκεται εκεί.

«Ο πρέσβης Στίβεν Φάγκιν θα υπηρετήσει ως πολιτικός επικεφαλής του πολιτικο-στρατιωτικού κέντρου συντονισμού, το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου για τη Γάζα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Φάγκιν κατέχει από το 2022 τη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Υεμένη, όπου διαχειρίστηκε τις σχέσεις σε μια ταραχώδη περίοδο καθώς οι ΗΠΑ βομβάρδιζαν τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι εκτόξευαν πυραύλους στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Ήταν ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης στη Βαγδάτη επί τρείς μήνες έως πρόσφατα, παραμένοντας παράλληλα πρεσβευτής στην Υεμένη, θέση για την οποία έχει τη βάση του κυρίως στη Σαουδική Αραβία, καθώς η Υεμένη ελέγχεται από την κυβέρνηση των Χούθι, η οποία δεν αναγνωρίζεται από την Ουάσινγκτον.