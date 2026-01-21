Με επαινετικά λόγια για τα όσα έχει καταφέρει επί της προεδρίας του στην αμερικανική οικονομία αλλά και με «πυρά» εναντίον της Ευρώπης, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά αυτή την ώρα από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται στο Νταβός. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση, τόνισε πως η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει υποστεί ζημία εξαιτίας της μαζικής μετανάστευσης. Παράλληλα, τόνισε πως «όλες οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται με το μέρος μας».

Ο ίδιος άφησε ξεκάθαρα «καρφιά» εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων για το ζήτημα της Γροιλανδίας, λέγοντας πως «αγαπώ την Ευρώπη, αλλά αυτή δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση».

«Ορισμένα μέρη της Ευρώπης δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα» τόνισε ο ίδιος και συμπλήρωσε πως «η Ευρώπη έχει πληγεί από την εστίαση στην "πράσινη ενέργεια" και τη μαζική μετανάστευση». Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως «θέλω η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο να τα πηγαίνουν σπουδαία» υπογραμμίζοντας στη συνέχεια όμως «πως η ενέργεια της Ευρώπης έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».

Οι ΗΠΑ νοιάζονται πολύ για τους λαούς της Ευρώπης» ανέφερε και συμπλήρωσε πως «πιστεύουμε βαθιά στους δεσμούς που μοιραζόμαστε με τους Ευρωπαίους ως πολιτισμός».

Μιλώντας για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ τόνισε πως κανένα άλλο έθνος δεν μπορεί να προστατέψει τη Γροιλανδία όπως οι ΗΠΑ». «Εμείς στήσαμε βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, παλέψαμε για τη Δανία» πρόσθεσε.

Επιπλέον, υποστήριξε πως «οι ΗΠΑ έσωσαν τη Γροιλανδία και την έδωσαν πίσω στη Δανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Ακόμα, είπε πως «η Γροιλανδία βρίσκεται χωρίς άμυνα σε μια κύρια στρατηγική τοποθεσία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα, μετά από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στην οποία προχώρησε ο στρατός των ΗΠΑ στην αρχή του Ιανουαρίου. «Βοηθάμε τη Βενεζουέλα και η Βενεζουέλα τα πηγαίνει φανταστικά» είπε και υποστήριξε στη συνέχεια πως «η Βενεζουέλα πρόκειται να βγάλει περισσότερα χρήματα».

Επανερχόμενος στο θέμα της Γροιλανδίας ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του νησιού. «Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπίζεται την επικράτειά του», είπε αρχικά και επισήμανε ότι «το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.»

«Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, υπογράμμισε, ενώ μιλώντας για το νησί είπε:

«Η Γροιλανδία αυτή η τεράστια σχεδόν ακατοίκητη και ανεκμετάλλευτη έκταση είναι εδώ και χρόνια ανυπεράσπιστη απέναντι στην Κίνα και την Ρωσία» καθώς και ότι «δεν θέλουμε την Γροιλανδία για τις σπάνιες γαίες. Μόνο για την Παγκόσμια Ασφάλεια στο Βόρειο ημισφαίριο, για την δική μας ασφάλεια αλλά και για την δυτική ασφάλεια συνολικά. Το 2019 η Δανία είχε δηλώσει πως θα δώσει σημαντικά κεφάλαια για την άμυνα. Έχει δώσει μόλις το 1%».

«Δεν απειλούμε το ΝΑΤΟ επιχειρούμε να δώσουμε νέα δυναμική στο ΝΑΤΟ μέσω της Γροιλανδίας», τόνισε και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν τη Γροιλανδία, «να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν και να την κάνουν έτσι ώστε να είναι καλή για την Ευρώπη και ασφαλής για την Ευρώπη, και καλή για εμάς».

Στο σημείο αυτό ο Τραμπ επισήμανε ότι «θέλουμε άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, όπως έχουμε αποκτήσει πολλά άλλα εδάφη κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας, όπως έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό» και διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία. «Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της», είπε ακόμα.

Απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ο Τραμπ σημείωσε με νόημα: «σας παρέχουμε τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου - πλέον και σε πολύ μικρότερους χρόνους - και θέλουμε απλά ένα κομμάτι πάγου. Έχετε επιλογή να πείτε ναι και θα σας είμαστε υπόχρεοι και να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε»...«Το μόνο που ζητάμε από την Δανία είναι αυτό το κομμάτι γης στο οποίο θα χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome», ανέφερε.

Μιλώντας ξανά για το ΝΑΤΟ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «αντιμετωπίζονται πολύ άδικα από το ΝΑΤΟ». «Δίνουμε τόσα πολλά και παίρνουμε τόσο λίγα σε αντάλλαγμα, και είμαι επικριτής του ΝΑΤΟ εδώ και πολλά χρόνια, κι όμως έχω κάνει περισσότερα για να βοηθήσω το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο μέχρι στιγμής.», σημείωσε και υποστήριξε πως «δεν θα είχατε το ΝΑΤΟ αν δεν είχα εμπλακεί στην πρώτη μου θητεία».

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», δήλωσε.

Για την Ουκρανία ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία θέλει και ο Ζελένσκι τον οποίο συνάντησα εδώ σήμερα. Βοηθώ την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Αυτό που ζητάω εγώ, είναι ένα κομμάτι πάγκου. Για την Παγκόσμια Ειρήνη είναι ένα πολύ μικρό αίτημα σχετικά με όσα έχουμε κάνει για όλους εσάς».

«Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ από όλη αυτή τη δουλειά, όλα αυτά τα χρήματα, εκτός από θάνατο, καταστροφή και κολοσσιαία χρηματικά ποσά που πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε; Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε - μιλάω για το ΝΑΤΟ, μιλάω για την Ευρώπη. Εναπόκειται σε αυτούς να αντιμετωπίσουν την Ουκρανία, όχι σε εμάς. Οι ΗΠΑ είναι πολύ μακριά. Ένας μεγάλος, όμορφος ωκεανός μας χωρίζει. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε και προανήγγειλε συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Πούτιν και ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου παγκόσμιων ηγετών στο Νταβός της Ελβετίας.

Εν συνεχεία επιτέθηκε εκ νέου στην Ευρώπη λέγοντας ότι «θα έπρεπε να πληρώνουμε το χαμηλότερο επιτόκιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, γιατί χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπήρχε η χώρα σας.» και συνέχισε: «Όλοι σας μας έχετε διαχρονικά εκμεταλλευτεί. Χωρίς εμάς όμως δεν υπάρχει οικονομία, ανάπτυξη και πλούτος. Χωρίς εμάς οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν θα υπήρχαν. Χωρίς τον δικό μας στρατό σκεφτείτε που θα βρισκόσασταν».