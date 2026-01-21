Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν σκληρύνει τη στάση τους και θέλουν η Κομισιόν να ετοιμάσει το πιο ισχυρό εμπορικό όπλο της εναντίον των ΗΠΑ, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανακαλέσει τις απειλές του για τη Γροιλανδία και την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που διαφωνούν με την πολιτική του.

Όπως αναφέρει το Politico, η Γερμανία συντάχθηκε με τη Γαλλία και δήλωσε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το λεγόμενο «εμπορικό μπαζούκα» ή Anti-Coercion Instrument κατά της εξαναγκαστικής πίεσης στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες που έχουν γνώση της κατάστασης.

Η κίνηση του Βερολίνου φέρνει την ΕΕ πιο κοντά σε μια πιο δυναμική αντίδραση, καθώς η κλιμακούμενη ρητορική του Τραμπ σχετικά με το δανικό έδαφος και οι υποστηρικτές του έχουν ωθήσει τις πιο μεγάλες χώρες να σκληρύνουν τη στάση τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη.

«Η αποφασιστικότητα υπάρχει εδώ και μερικές ημέρες», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες. «Το έχουμε αισθανθεί στις διμερείς συνομιλίες μας... υπάρχει πολύ ευρεία υποστήριξη για το ότι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια, και αυτό περιλαμβάνει επίσης το να τεθούν όλα τα μέσα επί τάπητος».

Το τι θα ζητήσουν οι κυβερνήσεις από την Κομισιόν θα αποφασιστεί σε μεγάλο βαθμό από το τι θα πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τετάρτη. Ενώ αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να κανονίσουν συναντήσεις με τον Τραμπ στο περιθώριο του Νταβός για να τον πείσουν να μην επιβάλει τους δασμούς, προετοιμάζονται επίσης για την πιθανότητα ο Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του.

Εκτός από το «εμπορικό μπαζούκα», οι ηγέτες συζήτησαν επίσης τη χρήση ενός παλαιότερου πακέτου αντιποίνων που θα επέβαλε δασμούς σε αμερικανικές εξαγωγές αξίας 93 δισ. ευρώ.

Δύο από τους διπλωμάτες της ΕΕ ανέφεραν ότι είναι δυνατό να επιβληθούν πρώτα οι δασμοί, ενώ η Κομισιόν θα προχωρήσει στην πιο δυσκίνητη διαδικασία της ενεργοποίησης του ισχυρού εμπορικού όπλου.

Υπενθυμίζεται ότι για να ενεργοποιηθεί το ACI θα απαιτηθεί η υποστήριξη τουλάχιστον 15 χωρών στο Συμβούλιο της ΕΕ.