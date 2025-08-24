Η Νότια Κορέα κάνει λόγο για εξομάλυνση των σχέσεων με την Κίνα, πριν από τις επαφές με τον Τραμπ

Η Νότια Κορέα ελπίζει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την Κίνα, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο ηγέτης μιας υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας από τη Σεούλ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πεκίνο την Κυριακή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, έστειλε τους απεσταλμένους στον κύριο εμπορικό εταίρο της χώρας του, ενώ ο ίδιος ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Παρκ Μπιόνγκ-σουγκ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, συναντήθηκε με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι και παρέδωσε επιστολή του Λι στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί από το 2017, όταν ξέσπασε διαμάχη λόγω της εγκατάστασης από τη Νότια Κορέα αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, στην οποία αντιτάχθηκε το Πεκίνο.

Ωστόσο, το 2023 αντάλλαξαν σκληρά λόγια σχετικά με τις επικριτικές δηλώσεις του τελευταίου προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ, για το Πεκίνο.

Ο Παρκ δήλωσε στον Γουάνγκ Γι την Κυριακή ότι ελπίζει η αντιπροσωπεία να «ανοίξει την πόρτα για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Κίνας, οι οποίες έχουν τεταθεί τα τελευταία χρόνια», σύμφωνα με το Yonhap.