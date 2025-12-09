Η μητρική του αγωγού TurkStream μεταφέρεται στην Ουγγαρία, για αποφυγή των ενεργειακών κυρώσεων

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού TurkStream θα μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες της χωρίς προβλήματα μετά τη μετεγκατάσταση της έδρας του από την Ολλανδία στην Ουγγαρία, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη ρωσική ενέργεια, χάρη σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο.

Η South Stream Transport, θυγατρική της Gazprom που ελέγχεται από το Κρεμλίνο, έχει αντιμετωπίσει δικαστικές διαμάχες στην τρέχουσα έδρα της Ολλανδίας λόγω των ενεργειών της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία συνεχίζει να βασίζεται στη ρωσική ενέργεια παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις σχετικές κυρώσεις της Δύσης, προκαλώντας κριτική από αρκετούς συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

«Με τη μετεγκατάσταση της εταιρείας εκμετάλλευσης από τις Κάτω Χώρες στην Ουγγαρία, ο αγωγός TurkStream θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς διακοπές στην επόμενη περίοδο, παρά τις νομικές και οικονομικές επιθέσεις», δήλωσε ο Σιγιάρτο στη Μόσχα κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης που μεταδόθηκε στη σελίδα του στο Facebook.

Παράκαμψη της Ουκρανίας

Η Ρωσία και η Τουρκία εγκαινίασαν επίσημα τον αγωγό TurkStream, ο οποίος έχει χωρητικότητα 31,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως, τον Ιανουάριο του 2020. Ο αγωγός επιτρέπει στη Μόσχα να παρακάμψει την Ουκρανία ως διαδρομή διαμετακόμισης προς την Ευρώπη και μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στη νότια Ευρώπη μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Τουρκίας.

Η συμφωνία διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές που σχετίζονται με τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του TurkStream δεν θα επηρεαστούν από τις αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε.

Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν στην Ουγγαρία ετήσια εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις για τη χρήση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά την πίεση που άσκησε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν για αναστολή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο Όρμπαν συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο «να εξασφαλιστεί η ενεργειακή τροφοδοσία της Ουγγαρίας για το χειμώνα και το επόμενο έτος».