Η Μάλτα θα αναγνωρίσει επισήμως το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα

Η Μάλτα ακολουθεί το παράδειγμα άλλων κρατών που προχώρησαν με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ενώ η Γαλλία και αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να λάβουν την ίδια απόφαση σήμερα.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδια για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Μάιο, αλλά η συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών στη συνέχεια αναβλήθηκε.

Η Μάλτα τάσσεται εδώ και καιρό υπέρ των προσπαθειών για μια λύση δύο κρατών, διατηρώντας παράλληλα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η σύζυγος του πρώην Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ έζησε μάλιστα στη νήσο για αρκετά χρόνια.



Αργά χθες, με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αμπέλα χαιρέτισε την παράδοση φορτίου με αλεύρι που πρόσφερε η Μάλτα στη Γάζα «την παραμονή της αναγνώρισης από τη Μάλτα παλαιστινιακού κράτους». Ο ίδιος δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ιστορική» και πως η Μάλτα παραμένει ταγμένη στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Κυριακή, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα αναγνωρίζει πλέον το κράτος της Παλαιστίνης.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση μιας ειρηνικής μελλοντικής προοπτικής τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Κάρνεϊ σε δήλωσή του.

«Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, με επικεφαλής την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύει εκείνους που επιδιώκουν ειρηνική συνύπαρξη και τον τερματισμό της Χαμάς. Αυτό δεν συνιστά με κανέναν τρόπο νομιμοποίηση της τρομοκρατίας, ούτε αποτελεί επιβράβευσή της», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει δώσει «άμεσες δεσμεύσεις» προς τον Καναδά σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησής της, τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το 2026 στις οποίες «η Χαμάς δεν θα έχει καμία συμμετοχή», καθώς και τον αποστρατιωτικοποιημένο χαρακτήρα του παλαιστινιακού κράτους.

Aujourd’hui, le Canada reconnaît l’État de Palestine. pic.twitter.com/luVUJXZqVB — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους προχώρησε σήμερα και η Αυστραλία.

Σε δήλωσή της η κυβέρνηση της Αυστραλίας αναφέρει ότι «η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία, μαζί με την Βρετανία και τον Καναδά, αποτελεί μέρος της διεθνούς προσπάθειας για τη λύση των δύο κρατών», και προσθέτει ότι η «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στην Παλαιστίνη».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε ανέφερε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Με την σειρά της, η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης την Κυριακή ότι αναγνωρίζει Παλαιστινιακό κράτος, μετά την αποτυχία του Ισραήλ να ικανοποιήσει όρους όπως την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον σχεδόν διετή πόλεμο της Γάζας.

«Σήμερα, για να αναζωογονήσουμε την ελπίδα ειρήνης για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην πλατφόρμα X.

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτεορ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία επιβραβεύει τη Χαμάς

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία δεν αποτελεί «τίποτα άλλο παρά επιβράβευση για την τζιχαντιστική Χαμάς - ενθαρρυμένη από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα που συνδέεται με αυτήν στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: Αυτή η αναγνώριση είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα, ο "καρπός" για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», προσθέτει.

Recognition is nothing but a reward for jihadist Hamas - emboldened by its Muslim Brotherhood affiliated in the UK.



Hamas leaders themselves openly admit: this recognition is a direct outcome, the “fruit” for the October 7 massacre.



Don't let Jihadist ideology dictate your… pic.twitter.com/L70nmWm0Xq — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025

Αμπάς: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Λονδίνο είναι ένα βήμα προς μια «διαρκή» ειρήνη

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους, Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Νετανιάχου: Ανταμείβουν την τρομοκρατία - Ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε (...) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.