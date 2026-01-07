Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ με παρουσία Ζελένσκι - Μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία

Η Κύπρος ανέλαβε την Τετάρτη την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινιάζοντας τη θητεία της με συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Αργότερα, τελετή στη Λευκωσία για την έναρξη της εξάμηνης θητείας θα περιλαμβάνει ηγέτες από τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, υπογραμμίζοντας τη φιλοδοξία του νησιού της ανατολικής Μεσογείου να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και της περιοχής.

Ο Ζελένσκι έγινε δεκτός στο προεδρικό μέγαρο από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας θα γίνουν πολλά βήματα προς τα εμπρός, πιο κοντά στην ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε ο Ζελένσκι στον Χριστοδουλίδη σε σύντομη συνομιλία μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Όπως πρόσθεσε, η συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν λεπτομέρειες της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Παρίσι, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν έναν ευρύ συνασπισμό συμμάχων της Ουκρανίας, δεσμευόμενοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση εκεχειρίας, ώστε να υποστηριχθεί η χώρα αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά.

Η Κύπρος, η οποία παραδοσιακά διατηρούσε στενούς πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τη Ρωσία, έχει στηρίξει πλήρως τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, με πολλούς στο νησί να κάνουν παραλληλισμούς ανάμεσα στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την τουρκική εισβολή στη βόρεια Κύπρο το 1974, έπειτα από το σύντομο πραξικόπημα που είχε οργανώσει η τότε στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα.

Η παρουσία του Ζελένσκι εκλήφθηκε ως πολιτικό μήνυμα της συνεχιζόμενης στήριξης της ΕΕ προς το Κίεβο, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία εισέρχεται στο πέμπτο έτος του.

Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η κυπριακή προεδρία — η δεύτερη φορά που η χώρα βρίσκεται στο τιμόνι της ΕΕ — έχει ως στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης και την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, ως απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις.