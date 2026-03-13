Η κυβέρνηση της Κούβας συνομιλεί με τις ΗΠΑ - Στο επίκεντρο η «εξεύρεση λύσεων»

Αξιωματούχοι της Κούβας πραγματοποίησαν συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση με σκοπό την εξεύρεση λύσεων για τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στη χώρα της Καραϊβικής, δήλωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ σε βίντεο που μεταδόθηκε την Παρασκευή από την κρατική τηλεόραση.

«Σκοπός αυτών των συνομιλιών είναι να βρεθούν λύσεις μέσω του διαλόγου για τις διμερείς διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Η ομιλία στα ΜΜΕ είχε ανακοινωθεί ως συνέχεια μιας εκδήλωσης της 5ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία ο Ντίαζ-Κανέλ προειδοποίησε ότι η Κούβα πλησίαζε σε μια κατάσταση που θα απαιτούσε «ακραία μέτρα», δεδομένης της οικονομικής κρίσης, των συχνών διακοπών ρεύματος και της έλλειψης καυσίμων, που επιδεινώθηκαν από την επιβολή πετρελαϊκού αποκλεισμού στο νησί της Καραϊβικής από τον Τραμπ.

Ο Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε ότι είχε διευθύνει τις συνομιλίες εκ μέρους της κουβανικής πλευράς, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και της κυβέρνησης. Δεν ανέφερε ποιοι συμμετείχαν εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν ήδη σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους της Κούβας.

Από τότε που οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και απομάκρυναν από την εξουσία τον σημαντικότερο ξένο σύμμαχο της Κούβας τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει διακόψει τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ είχε κάνει μια σειρά δηλώσεων, λέγοντας ότι η Κούβα βρισκόταν στο χείλος της κατάρρευσης ή ήταν πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη Δευτέρα είπε ότι η Κούβα ενδέχεται να υποστεί μια «φιλική εξαγορά», και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μπορεί να μην είναι φιλική εξαγορά».