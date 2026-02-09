Η Κομισιόν θα απαγορεύσει σε εταιρείες την καταστροφή απούλητων ρούχων και υποδημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαγορεύσει σε εταιρείες να καταστρέφουν απούλητα ρούχα, αξεσουάρ ένδυσης και παπούτσια, σε μια προσπάθεια μείωσης των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ στις 19 Ιουλίου και θα αφορά μεγάλες εταιρείες, ενώ το μέτρο θα επεκταθεί το 2030 σε μεσαίες εταιρείες, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπρόσθετα, οι υπάρχουσες υποχρεώσεις υποβολής αναφορών για τις μεγάλες εταιρείες σχετικά με απούλητα ενδύματα που πετάγονται ως απόβλητα θα επεκταθούν και για μεσαίες εταιρείες το 2030.

Κάθε χρόνο, το 4-9% των απούλητων ενδυμάτων στην Ευρώπη καταστρέφεται, παράγοντας περίπου 5,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Απούλητα προϊόντα αξίας 630 εκατομμυρίων ευρώ καταστρέφονται στη Γαλλία κάθε χρόνο, ενώ στη Γερμανία 20 εκατομμύρια επιστρεφόμενα είδη πετάγονται.

«Τα στοιχεία για τα απορρίμματα δείχνουν την ανάγκη δράσης», δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Τζέσικα Ρόσγουελ.

«Με αυτά τα νέα μέτρα, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας θα μπορεί να κινηθεί προς βιώσιμες και κυκλικές πρακτικές και μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας», δήλωσε.

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη «μείωση αποβλήτων, στη μείωση περιβαλλοντικής ζημίας και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για εταιρείες που υιοθετούν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα», τόνισε η Επιτροπή.

Ορισμένες παρεκκλίσεις από την απαγόρευση θα ισχύουν για λόγους ασφαλείας ή για ζημιά προϊόντος.