Η Κίνα ζήτησε από τα βασικά διυλιστήριά της να αναστείλουν τις εξαγωγές τους ντίζελ και βενζίνης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg, καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν εγκυμονεί τον κίνδυνο διατάραξης των προμηθειών.

Ο αποκλεισμός λόγω του πολέμου των διελεύσεων από το μεγάλης στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανάμεσα στον Ινδικό Ωκεανό και τον Κόλπο, αποτελεί απειλή για τις ενεργειακές προμήθειες του ασιατικού γίγαντα, ο οποίος εξαρτάται πολύ από το αργό που προέρχεται από αυτήν την περιοχή.

Η Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε το 2025 περίπου το 57% των άμεσων κινεζικών εισαγωγών αργού που μεταφέρεται δια θαλάσσης, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Αξιωματούχοι της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης (NDRC), βασικού οργάνου οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας, συνάντησαν εκπροσώπους των διυλιστηρίων και «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το Bloomberg.

«Τα διυλιστήρια εκλήθησαν να σταματήσουν να υπογράφουν νέα συμβόλαια και να διαπραγματευτούν την ακύρωση αποστολών που έχουν ήδη συμφωνηθεί», σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στην υπόθεση.

Ερωτηθείσα σήμερα σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις πληροφορίες του Bloomberg, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ δήλωσε ότι «δεν έχει γνώση» της κατάστασης.

Οι εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group, όπως και το ιδιωτικό διυλιστήριο Zhejiang Petrochemical λαμβάνουν συχνά από την κυβέρνηση ποσοστώσεις εξαγωγής καυσίμων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν έχουν προς το παρόν δώσει συνέχεια στο θέμα. Εκπρόσωπος της PetroChina δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες να δώσει.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τουλάχιστον ένα ιαπωνικό διυλιστήριο ακύρωσε τις εξαγωγές του βενζίνης, ντίζελ και κηροζίνης για να ευνοήσει την εσωτερική αγορά, και η Ταϊλάνδη γνωστοποίησε ότι θα αναστείλει τις παραδόσεις της καυσίμου.

Σύμφωνα με τον Τζον Γκονγκ, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομίας (UIBE) στο Πεκίνο, μια αναστολή των κινεζικών εξαγωγών, όπως αυτή που αναφέρθηκε από το μέσο ενημέρωσης, θα ήταν «πολύ κατανοητή».

«Από τη σκοπιά της Κίνας, είναι πάνω από όλα θέμα εγγύησης της σταθερότητας της εσωτερικής αγοράς. Δεν επιθυμούμε να δούμε μια εκτίναξη των τιμών της βενζίνης», υπογράμμισε.