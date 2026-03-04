Η Κίνα στέλνει αντιπρόσωπο στη Μέση Ανατολή - Επικοινωνίες με Σ. Αραβία και Μέση Ανατολή

Η Κίνα θα στείλει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για διαμεσολάβηση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Τετάρτη, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργείου του, καθώς η σύγκρουση στην περιοχή συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Η Κίνα εκτιμά την αυτοσυγκράτηση της Σαουδικής Αραβίας και την επιμονή της να επιλύσει τις διαφορές με ειρηνικά μέσα, ανέφερε ο Γουάνγκ σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Σαουδάραβα υπουργό, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Γουάνγκ δήλωσε ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί η «κόκκινη γραμμή» της προστασίας των αμάχων σε συγκρούσεις και ότι δεν πρέπει να επιτίθενται μη στρατιωτικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ενέργεια. Ζήτησε επίσης την προστασία της ασφάλειας των ναυτιλιακών διαδρομών.