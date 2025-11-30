Η Ινδία ολοκλήρωσε τις ενημερώσεις λογισμικού στα Airbus 320

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας Ινδίας, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας έχουν ολοκληρώσει τις επείγουσες αναβαθμίσεις λογισμικού της οικογένειας αεροσκαφών Airbus 320.

Η IndiGo ολοκλήρωσε αργά το Σάββατο την αναβάθμιση λογισμικού και στα 200 αεροσκάφη που επηρεάστηκαν από μια έκτακτη οδηγία αξιοπλοΐας, σύμφωνα με δήλωση της DGCA.

Η Air India ολοκλήρωσε την αναβάθμιση σε 100 αεροσκάφη που βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ άλλα 13 αεροσκάφη δεν είναι σε λειτουργία, σύμφωνα με την DGCA.

Η Air India Express ολοκλήρωσε την αναβάθμιση σε 23 αεροσκάφη που βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ άλλα δύο δεν είναι σε λειτουργία, σύμφωνα με την DGCA.



Η Airbus είχε ζητήσει νωρίτερα από τις αεροπορικές εταιρείες να αναβαθμίσουν το λογισμικό σε όλα τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν στις 30 Νοεμβρίου, μετά από την ανάκληση 6.000 αεροσκαφών που προκάλεσε προβλήματα στις παγκόσμιες αερομεταφορές.