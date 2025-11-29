Πώς η ανάκληση των 6.000 Airbus επηρεάζει τις παγκόσμιες αερομεταφορές; - Ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων

Οι ασιατικές αεροπορικές εταιρείες έσπευσαν το Σάββατο να επιδιορθώσουν ένα σφάλμα λογισμικού στα αεροσκάφη Airbus A320, καθώς μια εκτεταμένη ανάκληση από τον ευρωπαϊκό κατασκευαστή αεροσκαφών ακινητοποίησε τα αεροσκάφη σε ολόκληρη την περιοχή, μετά τη διακοπή των πτήσεων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πιο πολυσύχναστου Σαββατοκύριακου του έτους.

Η ανάκληση 6.000 αεροσκαφών καλύπτει περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου της οικογένειας A320 της Airbus, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των ασιατικών αερομεταφορών μικρών αποστάσεων, ιδίως στην Κίνα και την Ινδία, όπου η οικονομική ανάπτυξη έχει φέρει εκατομμύρια νέους ταξιδιώτες στους αιθέρες.

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο ακολούθησαν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας, κατευθύνοντας τις αεροπορικές εταιρείες να επιδιορθώσουν το πρόβλημα λογισμικού του A320 πριν από την επανέναρξη των πτήσεων.

Η ανάκληση της Airbus, που εκδόθηκε σε 350 αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο, φαίνεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες στην 55ετή ιστορία της και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπέρβαση του Boeing 737 από το A320 ως το μοντέλο με τις περισσότερες παραδόσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να αντικαταστήσουν ή να τροποποιήσουν το λογισμικό που ελέγχει τα πηδάλια και τα πτερύγια στα αεροσκάφη A319, A320 και A321.

Η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Ινδίας δήλωσε ότι 338 αεροσκάφη Airbus στη χώρα επηρεάστηκαν από το σφάλμα, αλλά ότι η επαναφορά του λογισμικού θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, η IndiGo, έχει ολοκληρώσει την επαναφορά του λογισμικού σε 143 από τα 200 αεροσκάφη, σύμφωνα με την αρχή.

Η Air India, η οποία έχει 113 αεροσκάφη που επηρεάστηκαν, έχει ολοκληρώσει την επαναφορά σε 42 αεροσκάφη. Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν για καθυστερήσεις το Σάββατο.

«Δεν υπάρχει σημαντική επίδραση στην ακεραιότητα του προγράμματος πτήσεων σε όλο το δίκτυό μας», ανέφερε η Air India στο X. «Ωστόσο, ορισμένες από τις πτήσεις μας ενδέχεται να καθυστερήσουν ελαφρώς ή να αναπρογραμματιστούν».

Η Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας της Ταϊβάν έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να διενεργήσουν επιθεωρήσεις και συντήρηση. Εκτιμά ότι περίπου τα δύο τρίτα των 67 αεροσκαφών A320 και A321 που λειτουργούν από τις αεροπορικές εταιρείες του νησιού έχουν επηρεαστεί.

Η ANA Holdings η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ιαπωνίας, ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο και προειδοποίησε για περισσότερες διαταραχές την Κυριακή.

Η ANA και οι θυγατρικές της, όπως η Peach Aviation, εκμεταλλεύονται τα περισσότερα αεροσκάφη Airbus A320 στην Ιαπωνία. Η κύρια ανταγωνίστριά της, η Japan Airlines, διαθέτει κυρίως στόλο Boeing και δεν εκμεταλλεύεται το A320. Σε εθνικό επίπεδο, ακυρώθηκαν 95 πτήσεις, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη ενός διαδρόμου σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων 6.440 του βασικού μοντέλου A320. Η επιδιόρθωση περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό και, αν και είναι σχετικά απλή, πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά.

Η Jetstar, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της αυστραλιανής Qantas, δήλωσε ότι ορισμένες από τις πτήσεις της θα επηρεαστούν από την ανάκληση. Η Australian Broadcasting Corp ανέφερε σημαντικές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης.

Η Asiana Airlines της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι δεν αναμένει σημαντικές διαταραχές στο πρόγραμμα πτήσεών της, καθώς μόνο 17 από τα αεροσκάφη της επηρεάζονται από την ανάκληση. Η εγχώρια ανταγωνίστρια της, η Korean Air , δήλωσε ότι προσπαθεί να επαναφέρει σε λειτουργία 10 από τα αεροσκάφη της.

Η American Airlines, η μεγαλύτερη εταιρεία που εκμεταλλεύεται αεροσκάφη A320 στον κόσμο, δήλωσε ότι 340 από τα 480 αεροσκάφη A320 της χρειάζονται επισκευή.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες American, Delta Air Lines , JetBlue και United Airlines συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων αερομεταφορέων της οικογένειας A320 στον κόσμο.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες που δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν τις επισκευές είναι η γερμανική Lufthansa LHAG.DE και η βρετανική easyjet .

Η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Avianca δήλωσε ότι η ανάκληση επηρέασε περισσότερο από το 70% του στόλου της, με αποτέλεσμα να κλείσει τις πωλήσεις εισιτηρίων για ταξίδια έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η απότομη απώλεια ύψους σε πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϋ στις 30 Οκτωβρίου, που προκάλεσε τραυματισμούς σε αρκετούς επιβάτες, ήταν η αιτία της ανάκλησης των αεροσκαφών της Airbus.