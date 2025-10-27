Η Ινδία εκκενώνει 50.000 ανθρώπους ενόψει του κυκλώνα Μόνθα

Η Ινδία μετέφερε 50.000 ανθρώπους σε κέντρα φιλοξενίας τη Δευτέρα, καθώς ξεκίνησαν οι εκκενώσεις ενόψει του κυκλώνα Μόνθα, που εντείνεται πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης και αναμένεται να πλήξει την ανατολική ακτή της χώρας με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι τοπικές κυβερνήσεις ακύρωσαν τις άδειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διέταξαν το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων στις παράκτιες περιοχές των πολιτειών Άντρα Πραντές και Οντίσα, όπου προβλέπεται να πλήξει η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD), ο κυκλώνας αναμένεται να εξελιχθεί σε σφοδρή καταιγίδα έως την Τρίτη, πριν περάσει από τις ακτές της Άντρα Πραντές αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Η εκκένωση των κατοίκων κοντά στην ακτή στην περιφέρεια Κακινάντα έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε αξιωματούχος διαχείρισης καταστροφών της Άντρα Πραντές στο Reuters.

Σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση, σχεδόν 50.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε κέντρα ανακούφισης, ενώ ομάδες διάσωσης έχουν εξαπλωθεί για να απομακρύνουν οικογένειες από τις χαμηλές περιοχές. Οι αρχές εκτιμούν ότι 3,9 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν.

Οι ψαράδες στην γειτονική Οντίσα έχουν προειδοποιηθεί να μην βγουν στη θάλασσα.

Cyclone #Montha effect near Antharvedi beach of Konaseema district in Coastl Andhra.



🎥Sampath Draksharama pic.twitter.com/Eg9yAKotck — Naveen Reddy (@navin_ankampali) October 27, 2025

Οι κυκλώνες πλήττουν συχνά την ανατολική ακτή της Ινδίας από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο. Ο «υπερ-κυκλώνας» που έπληξε την Οντίσα τον Οκτώβριο του 1999 και προκάλεσε σχεδόν 10.000 θανάτους παραμένει μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές στη χώρα.

Στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς αναμένονται ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές. Η πρωτεύουσα Τσενάι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πλημμύρες, όπως είχε συμβεί και με τον κυκλώνα Μίτσαουνγκ το 2023.

Στο μεταξύ, στο γειτονικό Νεπάλ, οι αρχές προειδοποίησαν για πιθανές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις από την Τρίτη έως την Παρασκευή και κάλεσαν τους ορειβάτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από σφοδρές βροχές στο Νεπάλ στοίχισαν τη ζωή σε 53 ανθρώπους αυτόν τον μήνα.