Η Χαμάς αναμένεται να απαιτήσει βασικές τροποποιήσεις στο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα θα το αποδεχθεί τις επόμενες ημέρες ως βάση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με αναλυτές και πηγές κοντά στους τρομοκράτες.

Σύμφωνα με τον Guardian, o Μχαϊμάρ Αμπουσάντα, πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα με έδρα το Κάιρο εκτιμά ότι η Χαμάς βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημμα «του κακού και του χειρότερου», καθώς απόρριψη της πρότασης θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προχωρήσει σε ολοκληρωτική στρατιωτική εκστρατεία. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει αποδεχθεί το σχέδιο, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» αν η Χαμάς το απορρίψει ή καθυστερήσει την εφαρμογή του.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ έχει θέσει διορία «τρεις ή τέσσερις ημέρες» από την Τρίτη για την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο 20 σημείων του, το οποίο προβλέπει τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα και τη δημιουργία απροσδιόριστης διεθνούς διοίκησης στην κατεστραμμένη Λωρίδα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Χαμάς θα «πληρώσει στην κόλαση».

Ένα από τα κύρια εμπόδια είναι η απαίτηση για πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, κάτι που θεωρείται αδύνατο χωρίς πρόοδο προς μια πολιτική λύση και τον στόχο του παλαιστινιακού κράτους.

Παράλληλα, η τρομοκρατική οργάνωση εμφανίζεται διχασμένη μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας στο εξωτερικό (Κωνσταντινούπολη, Ντόχα) που εμφανίζεται πιο διαλλακτική και της στρατιωτικής ηγεσίας στη Γάζα, που αντιδρά.

Παρά τις βαριές απώλειες της Χαμάς – με χιλιάδες νεκρούς τρομοκράτες, σχεδόν όλη την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία εξοντωμένη και το 90% των διοικητών νεκρούς σύμφωνα με ισραηλινές πηγές – η οργάνωση εξακολουθεί να διεξάγει ανταρτοπόλεμο, να στρατολογεί νέους μαχητές και να διατηρεί επιρροή σε τμήματα της Λωρίδας.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι, παρά τις εσωτερικές διαφορές, η Χαμάς παραμένει ενωμένη στην άρνηση του αφοπλισμού, θεωρώντας τον ένοπλο αγώνα θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητάς της.

Ωστόσο, η πίεση από την Τουρκία και το Κατάρ για συμβιβασμό, σε συνδυασμό με τις στρατιωτικές και ανθρωπιστικές απώλειες, ενδέχεται να οδηγήσουν την οργάνωση σε μια έμμεση αποδοχή της πρότασης Τραμπ, με αιτήματα για διορθώσεις.

Reuters - ΥΠΕΞ Αιγύπτου: Το Κάιρο προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Την ίδια ώρα, το Κάιρο συνεργάζεται με το Κατάρ και την Τουρκία ώστε να πείσουν τη Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου. Μπαντρ Αμπντελάτι.

«Συναντιόμαστε μαζί τους. Συντονιζόμαστε με τους αδελφούς μας στο Κατάρ και επίσης με τους συναδέλφους μας στην Τουρκία ώστε, ξέρετε, να πείσουμε τη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά σε αυτό το σχέδιο», είπε ο Αμπντελάτι, στην ομιλία του στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Στις αρχές της εβδομάδας ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 20 σημείων που προβλέπει την κατάπαυση του πυρός, την ανταλλαγή των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης που θα επιβλέπεται από ένα διεθνές όργανο.

Ο Αμπντελάτι σημείωσε ότι, μολονότι στηρίζει την πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα, θα χρειαστούν περαιτέρω συζητήσεις για την εφαρμογή της.

«Υπάρχουν πολλά κενά που θα πρέπει να κλείσουν, χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις για το πώς θα την εφαρμόσουμε, ιδίως σε δύο σημαντικά ζητήματα, τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια. Στηρίζουμε το σχέδιο Τραμπ και το όραμά του για τον τερματισμό του πολέμου και πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός», πρόσθεσε.