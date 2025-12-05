Η Γαλλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει κανόνες που απαιτούν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να συναρμολογούν ηλεκτρικά οχήματα στην ΕΕ, καθώς τα μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να υποβάλλουν διαφορετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της απόφασης της ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές CO2 του στόλου οχημάτων, αναφέρει το Bloomberg.

Η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θέλει τα ηλεκτρικά οχήματα που πωλούνται στην Ευρώπη το 75% ανταλλακτικών τους να είναι τοπικής προέλευσης, σύμφωνα με τα τρέχοντα επίπεδα περιεκτικότητας για οχήματα που κινούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, δήλωσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Η Γαλλία έχει ήδη ένα σχέδιο για την παροχή κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα τοπικής παραγωγής.

Τα μέτρα «made in Europe» έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν «σημαντικές» απώλειες θέσεων εργασίας στον κλάδο, καθώς και τον κίνδυνο «απώλειας της υποστήριξης των πολιτών μας», σύμφωνα με ανακοίνωση. Ο υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Μαρτέν και η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Μονίκ Μπαρμπού, συναντήθηκαν την Τρίτη με κατασκευαστές και προμηθευτές σχετικά με ένα προγραμματισμένο πακέτο βοήθειας της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Μια άνιση μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έχει αφήσει πολλούς κατασκευαστές να αντιμετωπίζουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ωθώντας τη βιομηχανία να πιέσει για αλλαγές στο σχέδιο της ΕΕ για την αποτελεσματική απαγόρευση των πωλήσεων νέων οχημάτων με εκπομπές καυσαερίων έως το 2035. Η Volkswagen έχει συμφωνήσει να περικόψει περισσότερες από 35.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ στη Γαλλία, η Renault αναδιοργανώνει ορισμένες από τις δραστηριότητές της, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας.

Η γαλλική κυβέρνηση ζητά «αναλογική» προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με τους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κινεζικό ανταγωνισμό, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.

Υποδεικνύοντας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε συμβιβασμούς, το υπουργείο δήλωσε ότι η Γαλλία είναι «ανοιχτή σε ευελιξία» στις τεχνολογίες που επιλέγονται για την επίτευξη των στόχων εκπομπών CO2, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κίνητρα για τη διατήρηση μιας ανταγωνιστικής βιομηχανικής αλυσίδας αξίας στην περιοχή.

Η Γαλλία είχε προηγουμένως ταχθεί στο πλευρό της Ισπανίας απαιτώντας από την ΕΕ να τηρήσει τους στόχους του 2035. Η θέση αυτή προκάλεσε ανησυχία μεταξύ των εργατικών συνδικάτων στη χώρα, τα οποία ανησυχούσαν ότι η χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα θα οδηγήσει σε κλείσιμο εργοστασίων.

Οι γερμανικές και οι ιταλικές κυβερνήσεις πιέζουν σθεναρά ώστε η ΕΕ να αποδυναμώσει την ισχύουσα απαγόρευση. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του θέλει η ΕΕ να επιτρέψει τα plug-in υβριδικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με συστήματα επέκτασης αυτονομίας με κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς και τα «εξαιρετικά αποδοτικά» συμβατικά οχήματα μετά το 2035.

Οι ηγέτες της βιομηχανίας ήλπιζαν να εξασφαλίσουν τους πιο ευέλικτους κανόνες σε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει καθυστέρηση, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να εργάζεται πάνω στο πακέτο ανακούφισης για την αυτοκινητοβιομηχανία της περιοχής, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας.