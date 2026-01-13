Bloomberg: Η Γαλλία παρακολουθεί στενά την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της Γερμανίας

Η Γαλλία παρακολουθεί με ένα μείγμα δέους και ανησυχίας καθώς η Γερμανία διοχετεύει τεράστιους πόρους σε έναν ιστορικό επανεξοπλισμό, ανατρέποντας μακροχρόνιες ισορροπίες στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το Βερολίνο πράττει ακριβώς όσα έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Βορειοατλαντική Συμμαχία: έχει δεσμευτεί να δαπανήσει πάνω από 500 δισ. ευρώ (586 δισ. δολάρια) για την άμυνα έως το 2029, επιτυγχάνοντας τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για επενδύσεις ύψους 3,5% του ΑΕΠ στις στρατιωτικές δαπάνες έξι χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η Συμμαχία.

Ωστόσο, ακόμη και όταν το ΝΑΤΟ επαινεί την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ του Βερολίνου, αξιωματούχοι σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν δεύτερες σκέψεις για την επανεμφάνιση της Bundeswehr ως κυρίαρχης δύναμης - ειδικά καθώς ένα ακροδεξιό, εθνικιστικό κόμμα φτάνει σε ιστορικά υψηλά ποσοστά αποδοχής στη Γερμανία, επαναφέροντας τους φόβους ότι μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση εκεί δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.

Στη Γαλλία, η οποία διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς της Ευρώπης και τη μόνη εγχώρια ανεπτυγμένη πυρηνική ικανότητα, η ατμόσφαιρα είναι σχιζοφρενική. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ανακούφιση που η Γερμανία «κάνει περισσότερα» στην άμυνα. Υπάρχει όμως και ανησυχία για το ενδεχόμενο η γερμανική βιομηχανία να αντικαταστήσει τον γαλλικό αμυντικό τομέα, καθώς το Παρίσι συνειδητοποιεί πόσο πολλά μπορεί να ξοδέψει το Βερολίνο.

Τέσσερις Γάλλοι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν δήλωσαν στο Bloomberg ότι υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ανησυχίας για την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Γερμανίας και το πολιτικό κεφάλαιο που τη συνοδεύει.

Ωστόσο, η εσωτερική πολιτική σκηνή της Γερμανίας προκαλεί νευρικότητα στην Ευρώπη. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ή AfD, βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ορισμένες δημοσκοπήσεις. Θα μπορούσε να σημειώσει σημαντικές νίκες στις επερχόμενες τοπικές εκλογές στην ανατολική Γερμανία φέτος, αν και η Μέιτζορ σημείωσε ότι οι λαϊκιστές πολιτικοί έχουν ανέβει και αλλού στην Ευρώπη.

«Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή την εξαιρετικά ισχυρή γερμανική μαχητική δύναμη εάν το AfD αναλάβει την πολιτική ηγεσία», υπογράμμισε η Γιάνα Πουλιερίν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.