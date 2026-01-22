Η Γαλλία κατέσχεσε τάνκερ της Ρωσίας στη Μεσόγειο - Εύσημα από τον Ζελένσκι

Ο γαλλικός ναυτικός στόλος αναχαίτισε την Πέμπτη στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υποψιάζεται ότι ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», με τον Ουκρανό πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να εκφράσει την ικανοποίηση του για την κίνηση της Γαλλίας.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε... με την υποστήριξη αρκετών συμμάχων μας. Διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο X.

Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε σε ανοικτή θάλασσα στη Δυτική Μεσόγειο, μεταξύ της νότιας ακτής της Ισπανίας και της βόρειας ακτής του Μαρόκου, σύμφωνα με ξεχωριστή δήλωση της γαλλικής ναυτικής αστυνομίας.

Ναυτικά άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, υποστήριξαν την επιχείρηση, προσθέτει η δήλωση.

Η ΕΕ έχει επιβάλει μέχρι στιγμής 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά η Μόσχα έχει προσαρμοστεί στα περισσότερα μέτρα και συνεχίζει να πωλεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, συνήθως σε μειωμένες τιμές.

Μεγάλο μέρος του πετρελαίου μεταφέρεται από τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» πλοίων που λειτουργούν εκτός της δυτικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το δεξαμενόπλοιο, με το όνομα GRINCH, έπλεε από το Μούρμανσκ στη βόρεια Ρωσία και υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι λειτουργεί υπό ψευδή σημαία, ανέφερε ο Μακρόν.

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του (ρωσικού) πολέμου επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο οποίος χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο. Διέταξε την εκτροπή του πλοίου για περαιτέρω έρευνα.

Τον Οκτώβριο, η Γαλλία συνέλαβε ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, το Μποροκάι, στα ανοικτά της δυτικής ακτής της και το απελευθέρωσε μετά από λίγες ημέρες.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την κίνηση της Γαλλίας, αναφέροντας σε ανάρτηση του στο X πως μια τέτοια ενέργεια ήταν «ακριβώς το είδος της αποφασιστικότητας που απαιτείται» για να σταματήσει η χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία από τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο.

Από την πλευρά της, η ρωσική κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της, λέγοντας πως δεν ενημερώθηκε σχετικά από τη Γαλλία.