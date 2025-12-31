Η Φινλανδία ελέγχει πλοίο για πρόκληση ζημιών σε υποβρύχιο καλώδιο - Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

Οι φινλανδικές αρχές επιθεώρησαν ένα πλοίο που είναι ύποπτο για πρόκληση ζημιών σε υποβρύχιο καλώδιο στον Κόλπο της Φινλανδίας, δήλωσε ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ την Τετάρτη.

Οι χώρες της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής μετά από μια σειρά διακοπών ρεύματος, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και αγωγών φυσικού αερίου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Η Φινλανδία είναι προετοιμασμένη για διάφορα είδη προκλήσεων ασφαλείας και ανταποκρινόμαστε σε αυτές όπως απαιτείται», έγραψε ο Στουμπ στο X.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Elisa ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες της αντιμετωπίζουν διακοπή λειτουργίας μετά από τη βλάβη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Helsingin Sanomat, το σκάφος εντοπίστηκε από τη φινλανδική συνοριακή φρουρά με την αλυσίδα της άγκυρας του υποβρύχια.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό, ενώ η Elisa προετοιμάζεται να επισκευάσει τη ζημιά.