Το ποσό που θα μπορούσαν να καταβάλουν οι ΗΠΑ για την εξαγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 700 δισ. δολάρια, ανέφερε την Τετάρτη στο αμερικανικό NBC τρεις πηγές με γνώση του θέματος, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις τους για τον έλεγχο του νησιού.

Το NBC μετέδωσε πως η εκτίμηση του ποσού προέκυψε από μελετητές και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Ουάσινγκτον. Τα 700 δισ. δολάρια αποτελούν περισσότερο από το μισό του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας.

Μια άλλη επιλογή που εξετάζεται περιλαμβάνει τη σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερης σύνδεσης με τη Γροιλανδία, η οποία θα περιλαμβάνει οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παρουσία τους εκεί.

Οι ΗΠΑ έχουν παρόμοιες συμφωνίες με τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, τις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας και τη Δημοκρατία του Παλάου.

Η προσθήκη της Γροιλανδίας σε αυτό το μείγμα θα μπορούσε να ικανοποιήσει μέρος του ευρύτερου οράματος του Τραμπ για την αμερικανική ηγεμονία στο δυτικό ημισφαίριο — και θα μπορούσε να είναι λιγότερο δαπανηρή από την εκτιμώμενη τιμή αγοράς της Γροιλανδίας, που κυμαίνεται από 500 έως 700 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 1916, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αγοράσουν νησιά στην Καραϊβική από τη Δανία και, με τη σειρά τους, αναγνώρισαν ότι οι ΗΠΑ «δεν θα αντιταχθούν» στα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της δανικής κυβέρνησης σε ολόκληρη τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τη συμφωνία της εποχής.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία για να έχει περισσότερα δικαιώματα επί της γης, συγκρίνοντας την αγορά με την ενοικίαση ενός ακινήτου. Η ιδιοκτησία θα μπορούσε να καταστήσει τη Γροιλανδία παρόμοια με ένα αμερικανικό έδαφος όπως το Γκουάμ, η Αμερικανική Σαμόα ή το Πουέρτο Ρίκο και να εδραιώσει τη στρατηγική σχέση της Ουάσιγκτον με το νησί μακροπρόθεσμα.

Η επιθυμία του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία πηγάζει εν μέρει από την ανησυχία ότι οι κάτοικοί της θα μπορούσαν να επιδιώξουν την ανεξαρτησία και ότι, αν το πετύχουν, τα 27.000 μίλια ακτογραμμής του νησιού θα μπορούσαν να πέσουν στα χέρια αντιπάλων όπως η Ρωσία ή η Κίνα, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς στο θέμα και μαρτυρίες πρώην αξιωματούχων των ΗΠΑ στο Κογκρέσο.