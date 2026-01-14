Τραμπ σε ΝΑΤΟ: Πείτε στη Δανία να διώξει τώρα Κινέζους και Ρώσους από τη Γροιλανδία

Σε νέα ανάρτηση, με την οποία διεκδικεί τη Γροιλανδία προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που σύμφωνα με το Politico, τα κίνητρα του Αμερικανού προέδρου πίσω από τις διεκδικήσεις του μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια ή τους πόρους του νησιού.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ καλεί τη Δανία και το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσουν τη φερόμενη απειλή της Ρωσίας και της Κίνας προς τη Γροιλανδία, τονίζοντας ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να φέρουν εις πέρας αυτήν την αποστολή.

«ΝΑΤΟ: Πείτε στη Δανία να τους διώξει από εδώ, ΤΩΡΑ! Δύο έλκηθρα με σκύλους δεν αρκούν! Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν!!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ συνέδεσε τη δήλωσή του με μια έκθεση των δανέζικων μυστικών υπηρεσιών, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, η οποία προειδοποιούσε ότι «η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαφορετικά συμφέροντα στην Αρκτική, αλλά και οι τρεις χώρες επιδιώκουν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή».

Politico, AFP: Λίστα με 50 στόχους κατά του Ιράν εξετάζει ο Τραμπ - Γιατί αντέχει ακόμα το καθεστώς των μουλάδων

Υπενθυμίζεται ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Γροιλανδία, μια αυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία και την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, είναι το θέμα το οποίο θα τεθεί σήμερα, επί τάπητος, κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, στον Λευκό Οίκο.

Λίγο μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου – αποτελούμενη κυρίως από Δημοκρατικούς, αλλά και έναν Ρεπουμπλικανό – θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τη Δανία.

«Οι συνεχιζόμενες απειλές του προέδρου Τραμπ προς τη Γροιλανδία είναι ανώφελες και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποδυναμώνουν τη συμμαχία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν που θα πάρει μέρος στην αντιπροσωπεία αυτή.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το Politico, οι επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τον έλεγχο του νησιού -ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής βίας- έχουν πανικοβλήσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αναγκάζοντας την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να αναζητούν εναγωνίως μια διπλωματική φόρμουλα που θα αποτρέψει μια ιστορική ρήξη.

Εκείνο δε, στο οποίο καταλήγουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ότι μια ανοιχτή σύγκρουση με την Ουάσιγκτον θα ήταν καταστροφική. Η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο εσωτερικό των ΗΠΑ, χωρίς όμως να διαλυθεί η Συμμαχία που αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας από το 1949.

Πάντως, όπως αναφέρει το Politico, αν το ζήτημα ήταν τα ορυκτά, η Δανία είχε προσφέρει για χρόνια στις ΗΠΑ ευκαιρίες να επενδύσουν στη Γροιλανδία, αλλά η ίδια η Ουάσιγκτον αρνήθηκε.

Αν το κίνητρο ήταν η συγκράτηση της Κίνας και της Ρωσίας, η λύση θα ήταν απλούστερη: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν επίσημα τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί με τη συγκατάθεση της Κοπεγχάγης.

Στις Βρυξέλλες όμως συζητείται όλο και περισσότερο μια άλλη εξήγηση, περισσότερο προσωπική.

Ένας διπλωμάτης της ΕΕ το συνόψισε ως εξής: Ο Τραμπ θέλει να μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έκανε την Αμερική «μεγαλύτερη».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επιστροφή του στην προεδρία, ο Τραμπ αναφέρεται συχνά στο ενδεχόμενο να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός αραιοκατοικημένου νησιού που βρίσκεται σε στρατηγική θέση.

Οι απειλές του αυτές αντιμετωπίζονται διαφορετικά μετά την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας στις αρχές του μήνα που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, είχε ζητήσει να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά, όμως, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο καθώς ζήτησε να συμμετάσχει σε αυτή και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι ελπίζει να ξεκαθαρίσουν «κάποιες παρανοήσεις» στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την ώρα που Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του νησιού στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την Κυριακή ότι θα το πράξει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος τονίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη τη Γροιλανδία για να περιορίσουν την επέκταση της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

«Γεωπολιτική κρίση»

Σύμφωνα με την Πένι Νάας, ερευνήτρια στο German Marshall Fund των ΗΠΑ (GMFUS), ένα κέντρο μελετών των διατλαντικών σχέσεων, η σημερινή συνάντηση μπορεί να είναι σύντομη, αν οι Αμερικανοί επιμείνουν στην απαίτησή τους να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ανεξαρτήτως κόστους.

Ωστόσο, «αν υπάρξει μια μικρή απόχρωση διαφοροποίησης, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαφορετική συζήτηση», εκτίμησε.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και, αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

«Η Γροιλανδία δεν θα ανήκει στις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα κυβερνάται από τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα γίνει μέρος των ΗΠΑ», τόνισε ο ίδιος.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές του Νίλσεν, ο Τραμπ απάντησε: «Ε, καλά, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα». «Δεν ξέρω τίποτα (για τον Γροιλανδό πρωθυπουργό), αλλά αυτό θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για εκείνον», πρόσθεσε.

Στο πλευρό του Νίλσεν η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, εκτίμησε ότι δεν είναι εύκολο να αντισταθεί κανείς στην «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον πιο στενό μας σύμμαχο».

Η Δανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες δεν προστατεύει επαρκώς τη Γροιλανδία έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Κοπεγχάγη υπενθυμίζει ότι έχει, μεταξύ άλλων, επενδύσει σχεδόν 90 δισεκατομμύρια κορώνες (12 δισεκατομμύρια ευρώ) για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική.