Πρωθυπουργός Γροιλανδίας για ΗΠΑ: Δεν είναι η στιγμή να παίξουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει η Γροιλανδία για ανεξαρτησία και να διακινδυνεύσει το δικαίωμά της στην αυτοδιάθεση, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόταν και πάλι, με σημερινό μήνυμά του στο Truth Social, ότι οι ΗΠΑ έχουν «ζωτική» ανάγκη το νησί αυτό της Αρκτικής για την ασφάλειά τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ανάγκη τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφαλείας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο (το πρόγραμμα αντιπυραυλικής ασπίδας) που κατασκευάζουμε», ισχυρίσθηκε νωρίτερα ο Τραμπ μέσω του Truth Social.

«Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τους επικεφαλής της δανικής και της γροιλανδικής διπλωματίας.

Σε συνέντευξή του στο γροιλανδικό Τύπο που δημοσιοποιήθηκε επίσης λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αυτή στο Λευκό Οίκο, ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισε πως «δεν έχει έρθει η στιγμή για να μιλήσουμε για ανεξαρτησία. Δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση, όταν μια άλλη χώρα λέει ότι θα μας προσαρτήσει».

«Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλουμε τίποτα για το μέλλον. Τώρα όμως αποτελούμε μέρος της κοινότητας του βασιλείου και συμπαρατασσόμαστε μαζί του. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σ' αυτή τη σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης εξέφρασε την ελπίδα ότι, με τη σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον, «θα μπορέσουμε στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διάλογο πιο ομαλό και με μεγαλύτερο σεβασμό».

Χθες, Τρίτη, ο Νίλσεν δήλωσε πως, αν θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γροιλανδία θα επέλεγε τη Δανία.

«Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι' αυτόν», του απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάρει δια της βίας τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής, μέλους του ΝΑΤΟ.

«Πρέπει να πιστεύουμε ότι οι αρχές της παγκόσμιας τάξης δεν θα καταπατηθούν», δήλωσε ο Γροιλανδός ηγέτης. «Αν φθάσουμε να παίζουμε με τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο στη Γροιλανδία, αλλά σ' ολόκληρο τον κόσμο».

Αντιμέτωπος με τις αμερικανικές επικρίσεις, ο Δανός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε σήμερα ότι «ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία» της Δανίας στη Γροιλανδία και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ για να αυξηθεί η παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική.