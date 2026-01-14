Νέα παρέμβαση Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό

«Οι ΗΠΑ τη χρειάζονται τη Γροιλανδία και το ΝΑΤΟ θα γίνει πιο ισχυρό αν την πάρουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί», ξεκαθάρισε σε αυστηρό ύφος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

H παρέμβαση Τραμπ ήρθε την ώρα που είναι σήμερα προγραμματισμένη στον Λευκό Οίκο η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο.

Από την πλευρά τους, η Δανία και η Γροιλανδία ανακοίνωσαν ότι έχουν αρχίσει να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν, σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους τους, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους να ενισχύσουν την άμυνα της Αρκτικής.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου και τώρα την ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά! Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ.

Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος DJT»

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, στο Λευκό Οίκο για την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ -ΕΕ που έχει προκύψει με τη Γροιλανδία, μια αυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία και την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Λίγο μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου – αποτελούμενη κυρίως από Δημοκρατικούς, αλλά και έναν Ρεπουμπλικανό – θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τη Δανία.

«Οι συνεχιζόμενες απειλές του προέδρου Τραμπ προς τη Γροιλανδία είναι ανώφελες και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποδυναμώνουν τη συμμαχία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν που θα πάρει μέρος στην αντιπροσωπεία αυτή.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το Politico, οι επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τον έλεγχο του νησιού -ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής βίας- έχουν πανικοβλήσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αναγκάζοντας την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να αναζητούν εναγωνίως μια διπλωματική φόρμουλα που θα αποτρέψει μια ιστορική ρήξη.

Εκείνο δε, στο οποίο καταλήγουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ότι μια ανοιχτή σύγκρουση με την Ουάσιγκτον θα ήταν καταστροφική. Η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο εσωτερικό των ΗΠΑ, χωρίς όμως να διαλυθεί η Συμμαχία που αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας από το 1949.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επιστροφή του στην προεδρία, ο Τραμπ αναφέρεται συχνά στο ενδεχόμενο να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός αραιοκατοικημένου νησιού που βρίσκεται σε στρατηγική θέση.

Οι απειλές του αυτές αντιμετωπίζονται διαφορετικά μετά την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας στις αρχές του μήνα που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, είχε ζητήσει να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά, όμως, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο καθώς ζήτησε να συμμετάσχει σε αυτή και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι ελπίζει να ξεκαθαρίσουν «κάποιες παρανοήσεις» στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την ώρα που Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του νησιού στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την Κυριακή ότι θα το πράξει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος τονίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη τη Γροιλανδία για να περιορίσουν την επέκταση της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

«Γεωπολιτική κρίση»

Σύμφωνα με την Πένι Νάας, ερευνήτρια στο German Marshall Fund των ΗΠΑ (GMFUS), ένα κέντρο μελετών των διατλαντικών σχέσεων, η σημερινή συνάντηση μπορεί να είναι σύντομη, αν οι Αμερικανοί επιμείνουν στην απαίτησή τους να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ανεξαρτήτως κόστους.

Ωστόσο, «αν υπάρξει μια μικρή απόχρωση διαφοροποίησης, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαφορετική συζήτηση», εκτίμησε.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και, αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

«Η Γροιλανδία δεν θα ανήκει στις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα κυβερνάται από τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα γίνει μέρος των ΗΠΑ», τόνισε ο ίδιος.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές του Νίλσεν, ο Τραμπ απάντησε: «Ε, καλά, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα». «Δεν ξέρω τίποτα (για τον Γροιλανδό πρωθυπουργό), αλλά αυτό θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για εκείνον», πρόσθεσε.

Στο πλευρό του Νίλσεν η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, εκτίμησε ότι δεν είναι εύκολο να αντισταθεί κανείς στην «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον πιο στενό μας σύμμαχο».

Η Δανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες δεν προστατεύει επαρκώς τη Γροιλανδία έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Κοπεγχάγη υπενθυμίζει ότι έχει, μεταξύ άλλων, επενδύσει σχεδόν 90 δισεκατομμύρια κορώνες (12 δισεκατομμύρια ευρώ) για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική.