Η ΕΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε για τον κίνδυνο σοβαρής αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ομάν.

«Μια στρατιωτική κλιμάκωση θα είχε βαριές και τρομερές επιπτώσεις στη σταθερότητα της περιοχής, η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από σταθερότητα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί.

Ο ίδιος χαιρέτισε την προοπτική διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τονίζοντας ότι «πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία», ενώ υπογράμμισε πως «η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων».

Ο εκπρόσωπος κάλεσε το Ιράν «να αποδείξει ότι ανταποκρίνεται σοβαρά στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ΕΕ συνεχίζει να καλεί το Ιράν «να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις νομικές του υποχρεώσεις, βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) και της Συνολικής Συμφωνίας Διασφαλίσεων, καθώς και να αποκαταστήσει την πλήρη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας».

«Η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ο μόνος δρόμος προς μια διαρκή λύση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ θα συνεχίσει να διευκολύνει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων «σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι «η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», καλώντας όλα τα μέρη «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση».

Ιράν: Προτείνει αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων

Υπενθυμίζεται ότι, το Ιράν είναι διατεθειμένο «να αραιώσει» το σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένο ουράνιο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν «όλες τις κυρώσεις», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας Μοχάμαντ Εσλάμι έπειτα από την επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Απαντώντας σε ερώτηση για την δυνατότητα αραίωσης του ουρανίου που έχει εμπλουτισθεί στο 60% (...), ο Μοχάμαντ Εσλάμι δήλωσε ότι αυτό εξαρτάται από την άρση του συνόλου των κυρώσεων ως αντάλλαγμα», μετέδωσε το επίσημοι πρακτορείο ειδήσεων Irna χωρίς να διευκρινίζει αν η δήλωση αφορά το σύνολο των κυρώσεων κατά του Ιράν ή μόνο τις κυρώσεις που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κατά της Τεχεράνης.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο 2025, το Ιράν εμπλούτιζε το ουράνιο στο 60%, δηλαδή πολύ πέραν του ορίου του 3,67% που ορίζει η πλέον ανενεργή διεθνής πυρηνική συνθήκη του 2015.

Η αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που ανήκει στο ιρανικό στοκ θα επέτρεπε την μείωση αυτού του ποσοστού.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε σήμερα τους συμπατριώτες του να δείξουν «ανθεκτικότητα» με αφορμή την επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης στο πλαίσιο των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Από το 1979, «οι ξένες δυνάμεις επεδίωκαν πάντα να αποκαταστήσουν την προηγούμενη κατάσταση», δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ αναφερόμενος στην επιρροή τους υπό τον σάχη Παχλαβί, σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, ο οποίος εκδιώχθηκε από την εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση.

«Η δύναμη ενός έθνους δεν βρίσκεται τόσο στους πυραύλους του και τα αεροσκάφη του όσο στη βούληση και την ανθεκτικότητα του λαού του», υπογράμμισε επίσης ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σημειώνοντας: «Να τη δείξετε ξανά και να ανατρέψετε τα σχέδια του εχθρού».

Μια «βαθιά δυσπιστία» παραμένει ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, παρά την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν.

«Επιθυμούμε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση ότι η απέναντι πλευρά θα επιδείξει την ίδια σοβαρότητα και θα είναι επίσης έτοιμη για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ενώπιον πρεσβευτών σε συνάντηση στην Τεχεράνη.

«Δυστυχώς, παραμένει μια βαθιά δυσπιστία, λόγω της συμπεριφοράς των ΗΠΑ τα τελευταία αυτά χρόνια», πρόσθεσε ο διπλωμάτης, ο οποίος διεξάγει για το Ιράν τις διαπραγματεύσεις.