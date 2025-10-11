Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παροτρύνει τους συμμάχους της στην Ομάδα των Επτά (G7) να χρησιμοποιήσουν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χορηγήσουν δικά τους «δάνεια αποζημιώσεων» προς την Ουκρανία, όταν οι υπουργοί Οικονομικών της ομάδας συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον επίτροπο Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Αυτό που συζητάμε είναι η δυνατότητα τα μέλη της G7 να εφαρμόσουν έναν παρόμοιο μηχανισμό, όπως τα δάνεια αποζημιώσεων, στα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις επικράτειές τους», δήλωσε ο Λετονός επίτροπος στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. «Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό παράδειγμα».

Η ΕΕ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται τους τεχνικούς μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημιώσεων ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η πολιτική δυναμική υπέρ της πρωτοβουλίας αυξάνεται, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα δισεκατομμυρίων στον προϋπολογισμό της για το επόμενο έτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το έλλειμμα αυτό θα αυξηθεί στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

«Είναι σημαντικό οι διεθνείς δωρητές, συμπεριλαμβανομένων και των δωρητών της G7, να συμβάλουν επίσης στο κλείσιμο αυτού του χρηματοδοτικού κενού», συνέχισε ο Ντομπρόβσκις. «Αναμένουμε περαιτέρω συζητήσεις για αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα».

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία έχουν ήδη ασκήσει πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, σε διαδικτυακές συναντήσεις, να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την ταμειακή αξία των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου προς το Κίεβο.

Η συντονισμένη δράση των ισχυρότερων χωρών του κόσμου θα έστελνε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα και θα απέτρεπε την υπονόμευση της αξιοπιστίας του ευρώ στη διεθνή σκηνή. Η συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G7 την επόμενη εβδομάδα προσφέρει στις ευρωπαϊκές δυνάμεις την ευκαιρία να παρουσιάσουν εκ νέου, δια ζώσης, τα επιχειρήματά τους.



