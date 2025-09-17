Η Βρετανία διαβεβαιώνει ότι η διμερής συμφωνία με τη Γαλλία για την επιστροφή μεταναστών «θα προχωρήσει»

Η διμερής συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας, που προβλέπει την επιστροφή στο γαλλικό έδαφος παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στις βρετανικές αρχές μέσω της Μάγχης, «θα προχωρήσει», διαβεβαίωσε την Τετάρτη η Βρετανίδα υπουργός αφού δικαστήριο του Λονδίνου εμπόδισε προσωρινά την απέλαση πολίτη Ερυθραίας.

Η γαλλοβρετανική συμφωνία, που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Αυγούστου, δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε καμία απέλαση μετανάστη προς τη Γαλλία.

Στο μεταξύ την Τρίτη δικαστήριο του Λονδίνου μπλόκαρε προσωρινά την απέλαση στη Γαλλία μετανάστη από την Ερυθραία. Ο 25χρονος αυτός άνδρας, θύμα σύμφωνα με τον δικηγόρο του διακίνησης ανθρώπων, είναι ο πρώτος που προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της απέλασής του με βάση τη διμερή συμφωνία.

«Πρόκειται για ένα μόνο πρόσωπο, δεν θα επηρεάσει τα θεμέλια της συμφωνίας αυτής», δήλωσε η Λιζ Κένταλ, υπουργός Τεχνολογίας.

«Η απόφαση αυτή είναι απογοητευτική, αλλά δεν θα εμποδίσει αυτή την πολύ σημαντική συμφωνία να προχωρήσει, μια συμφωνία που λέει ότι αν εισέλθεις παράνομα σε αυτή τη χώρα, μπορεί να απελαθείς και θα απελαθείς», διαβεβαίωσε η Κένταλ μιλώντας στο Times Radio, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω δικαστική απόφαση μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, δύο αεροπλάνα που επρόκειτο να μεταφέρουν μετανάστες στη Γαλλία, το ένα από τα οποία θα αναχωρούσε από το αεροδρόμιο του Χίθροου χθες στις 09:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), απογειώθηκαν χωρίς να επιβαίνουν σε αυτά μετανάστες.

Περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι έχουν φτάσει από τις αρχές του έτους στις βρετανικές ακτές από τη Γαλλία διασχίζοντας τη Μάγχη, αριθμός ρεκόρ για αυτή την περίοδο του έτους, σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τις αρχές Αυγούστου η Βρετανία έχει αρχίσει να θέτει υπό κράτηση μετανάστες στο πλαίσιο αυτής της διμερούς συμφωνίας, την οποία έχουν επικρίνει έντονα μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, 92 άνθρωποι κρατούνται αναμένοντας να σταλούν πίσω στη Γαλλία.