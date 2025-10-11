Η Β. Κορέα παρουσίασε νέο διηπειρωτικό πύραυλο σε στρατιωτική παρέλαση

Η 80ή επέτειος ίδρυσης του Κόμματος Εργασίας της Κορέας (ΚΕΚ) γιορτάστηκε με στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ στην Πιονγκγιάνγκ, αποτίοντας φόρο τιμής στην «ιερή ιστορία» του κόμματος.

Σύμφωνα με μετάδοση του κρατικού μέσου ενημέρωσης KCNA το Σάββατο, η παρέλαση, την οποία επέβλεψε ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ξεκίνησε με στρατιωτικές μπάντες και τελετουργίες από γυναίκες στρατιώτες, ακολουθούμενες από φάλαγγες του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, καθώς και από μηχανοκίνητες μονάδες που παρουσίασαν σύγχρονα άρματα μάχης και πυραυλικά συστήματα. Οι σημαίες των μονάδων του Λαϊκού Στρατού της Κορέας (ΛΣΚ) και τα πορτρέτα ιστορικών ηρώων υπενθύμιζαν τη «θρυλική παράδοση πίστης στον ηγέτη».

Η παρέλαση κορυφώθηκε με την εμφάνιση των πυραυλικών συστημάτων Hwasongpho-20, που παρουσιάστηκαν ως «το ισχυρότερο στρατηγικό όπλο» της χώρας. Οι συμμετέχοντες απέδωσαν ευγνωμοσύνη στον «μεγάλο επαναστάτη και πατριώτη» Κιμ Γιονγκ Ουν, ενώ ο ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα.

North Korea unveiled the "most powerful nuclear weapon" capable of striking the entire United States.



This is the new Hwasong-20 solid-fuel intercontinental ballistic missile.



The missile has a range of up to 15,000 km and is capable of carrying multiple nuclear warheads… pic.twitter.com/2fPlk4CHeX — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) October 11, 2025

Η σειρά πυραύλων Hwasong έχει δώσει στη Βόρεια Κορέα την ικανότητα να στοχεύει οπουδήποτε στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, αλλά παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα του συστήματος καθοδήγησής του για την ακρίβεια χτυπήματος του στόχου και την ικανότητα της κεφαλής που φέρει να αντέξει την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Άλλα όπλα που παρουσιάστηκαν κατά την παρέλαση περιλάμβαναν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, έναν νέο τύπο πολλαπλού εκτοξευτή πυραύλων και έναν εκτοξευτή για μη επανδρωμένα «αεροσκάφη αυτοκτονίας», δήλωσε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής της Βόρειας Κορέας στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης.

Στην στρατιωτική παρέλαση, ο Κιμ εκφώνησε μια ομιλία στην οποία εξέφρασε τη «θερμή υποστήριξή του» για τα βορειοκορεατικά στρατεύματα που επιχειρούν στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι ο ηρωισμός του στρατού της Βόρειας Κορέας δεν φαίνεται μόνο στην υπεράσπιση της Βόρειας Κορέας αλλά και σε «φυλάκια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης», ανέφερε το KCNA.