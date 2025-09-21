Χέρτζογκ: Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μια θλιβερή μέρα για όσους θέλουν την ειρήνη

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες αποτελεί μια θλιβερή μέρα για όσους θέλουν την ειρήνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Μετά τις θηριωδίες της 7ης Οκτωβρίου, ενώ η Χαμάς συνεχίζει την εκστρατεία τρόμου της και κρατά σκληρά 48 ομήρους στα τούνελα και τα μπουντρούμια της Γάζας, η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ορισμένα έθνη σήμερα γίνεται –όπως ήταν αναμενόμενο– δεκτή με επευφημίες από τη Χαμάς», γράφει στο Χ ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτσογκ.

«Αυτό δεν θα βοηθήσει κανέναν Παλαιστίνιο, δεν θα απελευθερώσει κανέναν όμηρο και δεν θα μας βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Θα ενισχύσει μόνο τις δυνάμεις του σκότους», δήλωσε ο Χέρτζογκ, προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μια θλιβερή μέρα για όσους αναζητούν την αληθινή ειρήνη».

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα αναγνωρίζει πλέον το κράτος της Παλαιστίνης.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση μιας ειρηνικής μελλοντικής προοπτικής τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Κάρνεϊ σε δήλωσή του.

«Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, με επικεφαλής την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύει εκείνους που επιδιώκουν ειρηνική συνύπαρξη και τον τερματισμό της Χαμάς. Αυτό δεν συνιστά με κανέναν τρόπο νομιμοποίηση της τρομοκρατίας, ούτε αποτελεί επιβράβευσή της», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει δώσει «άμεσες δεσμεύσεις» προς τον Καναδά σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησής της, τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το 2026 στις οποίες «η Χαμάς δεν θα έχει καμία συμμετοχή», καθώς και τον αποστρατιωτικοποιημένο χαρακτήρα του παλαιστινιακού κράτους.

Aujourd’hui, le Canada reconnaît l’État de Palestine. pic.twitter.com/luVUJXZqVB — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησε σήμερα και η Αυστραλία.

Σε δήλωσή της η κυβέρνηση της Αυστραλίας αναφέρει ότι «η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία, μαζί με την Βρετανία και τον Καναδά, αποτελεί μέρος της διεθνούς προσπάθειας για τη λύση των δύο κρατών», και προσθέτει ότι η «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στην Παλαιστίνη».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε ανέφερε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Με την σειρά της, η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης την Κυριακή ότι αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος, μετά την αποτυχία του Ισραήλ να ικανοποιήσει όρους όπως την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον σχεδόν διετή πόλεμο της Γάζας.

«Σήμερα, για να αναζωογονήσουμε την ελπίδα ειρήνης για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην πλατφόρμα X.

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτεορ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.