Χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα: Στόχος η απελευθέρωση των ομήρων και η καταστροφή της Χαμάς

Τους στόχους των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) για τη μεγάλη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση που «τρέχει» στην Πόλη της Γάζας από το πρωί της Τρίτης περιέγραψε ο επικεφαλής των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο ίδιος είπε πως «δραστηριοποιούμαστε στο βάθος του εδάφους, συνδυάζοντας χερσαίες δυνάμεις, ακριβή πυρ και ποιοτικές πληροφορίες. Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα χτυπήματα κατά της Χαμάς μέχρι την ήττα της. Όλες οι επιχειρήσεις μας διεξάγονται σύμφωνα με ένα οργανωμένο σχέδιο, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς» τόνισε.

Ακόμα, ο Ζαμίρ υποστήριξε ότι η Χαμάς έχει δεχτεί βαριά πλήγματα από το Ισραήλ: «Έχουμε νικήσει το κύριο μέρος της στρατιωτικής της δύναμης και τώρα εντείνουμε τα επιτεύγματα που θα μας επιτρέψουν να φέρουμε πιο κοντά το τέλος του πολέμου.

Η επιστροφή των ομήρων μας είναι ένας πολεμικός στόχος και μια εθνική και ηθική δέσμευση» σημείωσε ο επικεφαλής των IDF.

Ταυτόχρονα, σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF, φαίνονται οι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται στην Γάζα, υποστηριζόμενες από την Ισραηλινή Αεροπορία και το Ναυτικό. Ο στρατός αναφέρει πως χτυπήθηκαν δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων γεμάτων εκρηκτικά.

«Εξαπολύουμε μια ισχυρή επίθεση στο προπύργιο της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, με την Πρωτοχρονιά μπροστά μας και τον λαό του Ισραήλ και τους κατοίκους της περικύκλωσης να επιστρέφουν στα σπίτια τους πίσω μας» - Η Μεραρχία 98 ξεκίνησε ελιγμούς στην καρδιά της Πόλης της Γάζας

Η επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εισέρχεται σε μια πιο επιθετική φάση - όπως ενημερώνουν - με τη 98η Μεραρχία να παίρνει τον έλεγχο σε περιοχές της πόλης της Γάζας.

Το ισραηλινό Channe 12 επικαλέστηκε πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων που ανέφεραν πως ο Νετανιάχου ζήτησε να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, μετά από την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα λάβει χώρα εντός του Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή, και μακριές ουρές Παλαιστινίων κατευθύνθηκαν προς το νότο και τη δύση με γαϊδουράκια, ριξάκια, βαριά φορτωμένα οχήματα ή με τα πόδια.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το 40% των κατοίκων της πόλης της Γάζας έχουν εγκαταλείψει την περιοχή. Ακόμα, ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί η διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας από τα βόρεια της Γάζας.

Η Χαμάς αναφέρει ότι 350.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα ανατολικά τμήματα της πόλης και έχουν καταφύγει σε καταφύγια για εκτοπισμένους στο κέντρο ή στα δυτικά της πόλης, ενώ άλλα 175.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει εντελώς την πόλη και έχουν κατευθυνθεί προς το νότο.

Τραμπ: Η Χαμάς θα έχει μεγάλα μπλεξίματα, αν οι όμηροι χρησιμοποιηθούν ως «ασπίδες»

Νωρίερα, ο Ντόναλντ Τραμ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «θα αντιμετωπίσει μεγάλα μπλεξίματα, αν χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως ανθρώπινες ''ασπίδες''».

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις αυτές τους Αμερικανού προέδρου στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, έρχονται την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει μεγάλη χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

Σχετικά με την επίθεση στην πόλη της Γάζας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «δεν γνωρίζει πολλά» και ότι «θα πρέπει να περιμένει και να δει».

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Λίγες ώρες πριν την κλιμάκωση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στην Ιερουσαλήμ ότι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ένα διπλωματικό τέλος στον πόλεμο, «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα αυτό να μην συμβεί».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι την Τετάρτη θα συμφωνηθεί η επιβολή νέων κυρώσεων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ορισμένων εμπορικών διατάξεων.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός.