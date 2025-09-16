«Η Γάζα φλέγεται»: Συνεχίζεται η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, με στόχο τους 3.000 τρομοκράτες της Χαμάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης η μεγάλη και πολυαναμενόμενη επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, με τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) να υποστηρίζουν πως περίπου 3.000 τρομοκράτες της Χαμάς παραμένουν στην πόλη.

«Η Γάζα καίγεται», έγραψε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ στο X. «Οι IDF χτυπούν με σιδηρά πυγμή την τρομοκρατική υποδομή και οι στρατιώτες των IDF πολεμούν γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

Όπως ανέφερε το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε στο πλευρό του Ισραήλ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η Χαμάς θα «πληρώσει ακριβά» αν χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σημειώνεται πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 20:15 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), στην οποία αναμένεται να τοποθετηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Γάζα.

Το Ισραήλ επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή, και μακριές ουρές Παλαιστινίων κατευθύνθηκαν προς το νότο και τη δύση με γαϊδουράκια, ριξάκια, βαριά φορτωμένα οχήματα ή με τα πόδια.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το 40% των κατοίκων της πόλης της Γάζας έχουν εγκαταλείψει την περιοχή. Ακόμα, ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί η διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας από τα βόρεια της Γάζας.

Η Χαμάς αναφέρει ότι 350.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα ανατολικά τμήματα της πόλης και έχουν καταφύγει σε καταφύγια για εκτοπισμένους στο κέντρο ή στα δυτικά της πόλης, ενώ άλλα 175.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει εντελώς την πόλη και έχουν κατευθυνθεί προς το νότο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, σε συνάντηση που συγκάλεσε ο Νετανιάχου αργά την Κυριακή με τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας, προέτρεψε τον πρωθυπουργό να επιδιώξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τρεις ισραηλινούς αξιωματούχους, δύο από τους οποίους συμμετείχαν στη συνάντηση και ένας από τους οποίους ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της.

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Λίγες ώρες πριν την κλιμάκωση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στην Ιερουσαλήμ ότι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ένα διπλωματικό τέλος στον πόλεμο, «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα αυτό να μην συμβεί».

Ωστόσο, στις Βρυξέλλες, ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι την Τετάρτη θα συμφωνούσε να επιβάλει νέες κυρώσεις στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ορισμένων εμπορικών διατάξεων.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός.