Δέσμευση Νετανιάχου για «ανεξαρτησία» της ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου πως θα προχωρήσει τον σχεδιασμό για την «ανεξαρτησία» της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έγιναν εν μέσω της μεγάλης χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες της Τρίτης ο ισραηλινός στρατός στην Πόλη της Γάζας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξόντωση της Χαμάς από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακόμα, οι αναφορές έρχονται καθώς αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις στο Ισραήλ ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζει τη στήριξη του στις προσπάθειες του Τελ Αβίβ για την ήττα της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως αν υπάρχει ένα μάθημα που αποκομίστηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, αυτό ήταν ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» που να μπορεί να «αντέξει τους διεθνείς περιορισμούς».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τον προσκάλεσε για επίσημη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σε περίπου 2 εβδομάδες, στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το πλήγμα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς στo Κατάρ ήταν «δικαιολογημένο».

«Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς (που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει) αλλά επέλεξε να μην το κάνει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη», σημείωσε.