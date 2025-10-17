Handelsblatt: Η Τουρκία αναμένεται να προμηθευτεί έως και 40 Eurofighter

Εν αναμονή της επίσκεψης Βάντεφουλ στην Άγκυρα και της πολυαναμενόμενης συνάντησης του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας το κατά πόσο το Βερολίνο θα δώσει «πράσινο φως» για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, «η ζήτηση για το μαχητικό αεροσκάφος είναι μεγάλη – τόσο από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και από άλλες χώρες» – και η Airbus αναμένει σημαντικές παραγγελίες. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν τις διαδικασίες αντικατάστασης των αεροσκαφών τύπου Tornado «και η ελπίδα της Airbus είναι πως αυτά θα αντικατασταθούν – έστω εν μέρει – με Eurofighter». Ήδη πριν από μερικές ημέρες η επιτροπή προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ «ενέκρινε την ανάθεση κατασκευής είκοσι νέων αεροσκαφών στην Airbus».

Ταυτοχρόνως όμως «το μαχητικό αεροσκάφος μπορεί να προσελκύσει και νέους πελάτες από το εξωτερικό», συνεχίζει η Handelsblatt. «Η Σαουδική Αραβία δείχνει και πάλι ενδιαφέρον να ενισχύσει τον υπάρχοντα στόλο της με νεότερα και πιο σύγχρονα μοντέλα αεροσκαφών – ύστερα από μακρά διστακτικότητα η Γερμανία ενέκρινε πλέον την πώληση έως και 48 αεροσκαφών μέσω Ηνωμένου Βασιλείου.

Και η Τουρκία αναμένεται επίσης να προμηθευτεί από τους Βρετανούς έως και 40 Eurofighter, παρομοίως κατόπιν γερμανικής έγκρισης. Δεδομένου ότι μέχρι τώρα η Άγκυρα αγόραζε σχεδόν αποκλειστικά αμερικανικά μαχητικά, αυτή η συμφωνία θεωρείται επιτυχία για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία», καταλήγει η οικονομική επιθεώρηση.

Πηγή: Deutsche Welle