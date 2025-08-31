Χαμάς: Δημοσίευσε βίντεο με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι πριν εξουδετερωθούν από το Ισραήλ (vid)

Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο με αδημοσίευτα πλάνα από πρώην ανώτερα στελέχη της, τα οποία θεωρούνται οι αρχιτέκτονες της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Όλοι οι άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο αυτό εξουδετερώθηκαν τους τελευταίους 22 μήνες σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι IDF.

Στην αρχή του βίντεο υπάρχουν πλάνα του πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος αναλύει σχέδια της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, προβάλλονται σκηνές με εκτοξεύσεις ρουκετών προς το Ισραήλ, πλάνα από την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, στρατιωτικές παρελάσεις και άλλα αποσπάσματα προπαγανδιστικού περιεχομένου. Το υλικό, σύμφωνα με εκτιμήσεις, συνδυάζει αυθεντικά πλάνα με ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες.

Μεταξύ των στιγμιοτύπων, διακρίνεται για λίγα δευτερόλεπτα μία συνάντηση στην οποία εμφανίζονται ο Ντέιφ, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο αρχηγός της οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, και ο αναπληρωτής διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας, Μαρβάν Ίσα. Και οι τρεις εξουδετερώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού το 2024, όπως και ο Μοχάμεντ Ντέιφ.

Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο βίντεο ενισχύει την εικόνα της Χαμάς να παρουσιάζει τους νεκρούς ηγέτες της ως «μάρτυρες» και σύμβολα αντίστασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το βίντεο φαίνεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία εικόνα που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στοιχείο που αναδεικνύει τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποιεί η οργάνωση για προπαγανδιστικούς λόγους.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα εξουδετερώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα φέρεται να εξουδετερώθηκε σε επιδρομή των IDF στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με όσα ανέφερε το σαουδικό κανάλι Al Arabiya την Κυριακή, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή.

Η πηγή ανέφερε στο Al Arabiya ότι οι IDF πραγματοποίησαν επιχείρηση στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο Αμπού Ομπέιντα, εξουδετερώνοντάς τόσο τον ίδιο όσους και τους υπόλοιπους που βρίσκονταν μέσα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι τόσο η οικογένειά του αλλά και στελέχη των Ταξιαρχιών Κασάμ επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε την επίθεση με στόχο «έναν ανώτερο τρομοκράτη της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», όπως επιβεβαίωσαν ο ισραηλινός στρατός και η Shin Bet σε κοινή τους δήλωση το Σάββατο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην The Jerusalem Post ότι είναι αισιόδοξοι ότι ο Ομπέιντα εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι πριν από την επίθεση έλαβε μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβών πυρομαχικών, εναέριας επιτήρησης και πληροφοριών.

Ο Ομπέιντα δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται μαζί με τους τρομοκράτες σε ζώνες μάχης υπό τις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες.

«Θα προστατεύσουμε τις ζωές των αιχμαλώτων στο μέτρο του δυνατού», δήλωσε η τρομοκρατική οργάνωση. «Θα παραμείνουν μαζί με τους μαχητές μας στα μέρη των συγκρούσεων, εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους».

Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ

Την ίδια ώρα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς επιβεβαίωσε το Σάββατο τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι την εξουδετέρωσή του σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων στελεχών της οργάνωσης που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, αρχηγού της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού τρομοκρατικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.