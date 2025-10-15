Χαμάς: Δεν βρίσκουμε τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων - Ισραήλ: Ξέρετε πολύ καλά πού είναι

Η Χαμάς παρέδωσε το βράδυ της Τετάρτης στο Ισραήλ δύο ακόμη σορούς ομήρων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σορών που έχει επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες σε εννέα. Ωστόσο, η τρομοκρατική οργάνωση άφησε να εννοηθεί ότι οι παραδόσεις σταματούν προσωρινά, επικαλούμενη δυσκολίες στον εντοπισμό των υπολοίπων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μετά και τη χθεσινή παράδοση, απομένουν 19 σοροί να επιστραφούν. Τις προηγούμενες ημέρες η Χαμάς είχε παραδώσει τέσσερις σορούς τη Δευτέρα και τρεις την Τρίτη - μεταξύ αυτών και μία που ανήκε σε Παλαιστίνιο - και δύο επιπλέον την Τετάρτη.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, ανέφερε ότι «απαιτείται εκτεταμένη προσπάθεια και εξειδικευμένος εξοπλισμός» για να εντοπιστούν και να ανακτηθούν τα λείψανα των υπολοίπων ομήρων. Η τρομοκρατική οργάνωση υποστήριξε ακόμη ότι έχει παραδώσει όλους τους επιζώντες ομήρους καθώς και όσα λείψανα έχει καταφέρει να εντοπίσει μέχρι τώρα, προσθέτοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ αμφισβητεί τους ισχυρισμούς αυτούς. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην Jerusalem Post ότι «η Χαμάς γνωρίζει πολύ καλά πού βρίσκονται τα λείψανα τουλάχιστον μέρους των ομήρων που δεν έχουν ακόμη επιστραφεί». Ισραηλινές πηγές προειδοποιούν πως η υπομονή της κυβέρνησης απέναντι στις τακτικές καθυστέρησης της Χαμάς εξαντλείται.

Παράλληλα, οι μεσολαβητές εκτιμούν ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας, που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των σορών. Για τον σκοπό αυτόν προβλέπεται η σύσταση διεθνούς ομάδας εργασίας, ενώ αιγυπτιακή ομάδα έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης των νεκρών ομήρων.

Καθυστερούν οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο

Στο μεταξύ σύμφωνα με την Jerusalem Post, οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ισραήλ και τη Χαμάς δεν έχουν ξεκινήσει και δεν θα ξεκινήσουν έως ότου επιστραφούν όλοι οι όμηροι.

Ομάδες διαπραγματευτών στην Αίγυπτο συζητούν επί του παρόντος μεθόδους για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 21 δολοφονημένων ομήρων, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

«Η Χαμάς... πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας ως μέρος της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η δουλειά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ», αφού η Χαμάς παραβίασε την προθεσμία των 72 ωρών που είχε τεθεί για την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, από την αιχμαλωσία στη Γάζα.

«Η δεύτερη φάση ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ!!!» έγραψε, αναφερόμενος στην επόμενη φάση της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα.

Ποια είναι η δεύτερη φάση;

Ένας Ισραηλινός διπλωμάτης δήλωσε την Πέμπτη στην εφημερίδα Post ότι, ενώ η πρώτη φάση περιλάμβανε την επιστροφή όλων των ομήρων, η δεύτερη φάση στοχεύει γενικά στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και στην προκαταρκτική σύσταση μιας προσωρινής παλαιστινιακής κυβέρνησης.

Η προθεσμία έληξε τη Δευτέρα, όταν τα λείψανα 24 νεκρών ομήρων βρισκόταν ακόμη υπό την επιτήρηση της Χαμάς. Σε απάντηση στην παραβίαση της προθεσμίας από τη Χαμάς, το Ισραήλ περιόρισε τη ροή της βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τη Δευτέρα, η Χαμάς έχει παραδώσει τις σορούς επτά νεκρών ομήρων και μία σορό που ισχυρίστηκε ότι ήταν όμηρος, αλλά αποκαλύφθηκε από τις IDF ότι ήταν ένας άγνωστος κάτοικος της Γάζας.

Ισραήλ: Η τέταρτη σορός από τη Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο και ζήτησε την άμεση επιστροφή όλων των σορών των νεκρών ομήρων, επιμένοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέκκλιση από αυτή τη δέσμευση.

Αρχικά είχαν παραδοθεί τέσσερις σοροί, και ακολούθως, το βράδυ της Τρίτης, ακόμα τέσσερις παραδόθηκαν μέσω του Ερυθρού Σταυρού, που λειτουργεί ως μεσολαβητής και αναμένεται η επιστροφή ακόμα πέντε σορών, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Η δυσκολία της Χαμάς να ολοκληρώσει γρήγορα την επιστροφή των νεκρών ομήρων προκαλεί οργή στις οικογένειες και σκληραίνει τη στάση του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, είτε ειρηνικά είτε με τη βία, αν χρειαστεί.

Η καθυστέρηση στην παράδοση των σορών συνοδεύεται από περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, έχει προγραμματιστεί να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, υπό την επίβλεψη της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ.