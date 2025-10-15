Η τρομοκρατική οργάνωση ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας απόψε, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. Οι σοροί θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό. Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου δεν θα ξεκινήσουν έως ότου επιστραφούν όλοι οι όμηροι.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (κατάπαυσης του πυρός) για την ανταλλαγή των κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ αποφάσισαν να παραδώσουν τις σορούς δύο αιχμαλώτων του κατακτητή στις 22.00» ανέφερε η ανακοίνωσή τους.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δήλωσε σήμερα πως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων. Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν πως συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο να κλείσουν την υπόθεση.

Στο μεταξύ σύμφωνα με την Jerusalem Post, οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ισραήλ και τη Χαμάς δεν έχουν ξεκινήσει και δεν θα ξεκινήσουν έως ότου επιστραφούν όλοι οι όμηροι.

Ομάδες διαπραγματευτών στην Αίγυπτο συζητούν επί του παρόντος μεθόδους για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 21 δολοφονημένων ομήρων, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

«Η Χαμάς... πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας ως μέρος της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η δουλειά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ», αφού η Χαμάς παραβίασε την προθεσμία των 72 ωρών που είχε τεθεί για την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, από την αιχμαλωσία στη Γάζα.

«Η δεύτερη φάση ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ!!!» έγραψε, αναφερόμενος στην επόμενη φάση της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα.

Ποια είναι η δεύτερη φάση;

Ένας Ισραηλινός διπλωμάτης δήλωσε την Πέμπτη στην εφημερίδα Post ότι, ενώ η πρώτη φάση περιλάμβανε την επιστροφή όλων των ομήρων, η δεύτερη φάση στοχεύει γενικά στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και στην προκαταρκτική σύσταση μιας προσωρινής παλαιστινιακής κυβέρνησης.

Η προθεσμία έληξε τη Δευτέρα, όταν τα λείψανα 24 νεκρών ομήρων βρισκόταν ακόμη υπό την επιτήρηση της Χαμάς. Σε απάντηση στην παραβίαση της προθεσμίας από τη Χαμάς, το Ισραήλ περιόρισε τη ροή της βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τη Δευτέρα, η Χαμάς έχει παραδώσει τις σορούς επτά νεκρών ομήρων και μία σορό που ισχυρίστηκε ότι ήταν όμηρος, αλλά αποκαλύφθηκε από τις IDF ότι ήταν ένας άγνωστος κάτοικος της Γάζας.

Ισραήλ: Η τέταρτη σορός από τη Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο - Σκληραίνει τις αντιδράσεις του

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο και ζήτησε την άμεση επιστροφή όλων των σορών των νεκρών ομήρων, επιμένοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέκκλιση από αυτή τη δέσμευση.

Αρχικά είχαν παραδοθεί τέσσερις σοροί, και ακολούθως, το βράδυ της Τρίτης, ακόμα τέσσερις παραδόθηκαν μέσω του Ερυθρού Σταυρού, που λειτουργεί ως μεσολαβητής και αναμένεται η επιστροφή ακόμα πέντε σορών, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Η δυσκολία της Χαμάς να ολοκληρώσει γρήγορα την επιστροφή των νεκρών ομήρων προκαλεί οργή στις οικογένειες και σκληραίνει τη στάση του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, είτε ειρηνικά είτε με τη βία, αν χρειαστεί.

Η καθυστέρηση στην παράδοση των σορών συνοδεύεται από περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, έχει προγραμματιστεί να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, υπό την επίβλεψη της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ.

Την Τετάρτη το πρωί, οι ισραηλινές Αρχές ενημέρωσαν τις οικογένειες τριών νεκρών ομήρων ότι οι σοροί τους επιστράφηκαν και ταυτοποιήθηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η σορός ενός ομήρου του οποίου ο θάνατος δεν είχε επιβεβαιωθεί προηγουμένως.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει την επιστροφή των νεκρών Παλαιστίνιων κρατουμένων. Σήμερα παραδόθηκαν στις Αρχές της Λωρίδας της Γάζας τα λείψανα 45 ατόμων, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των παραδοθέντων σορών σε 90, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.