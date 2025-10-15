Ισραήλ: Αναμένει από Χαμάς την επιστροφή όλων των ομήρων - Η διάβαση της Ράφα επαναλειτουργεί την Πέμπτη

Το Ισραήλ περιμένει η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς να επιστρέψει τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με βάση σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς άφησε ελεύθερους και τους 20 Ισραηλινούς ζωντανούς ομήρους προχθές, Δευτέρα, όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις επτά από 28 νεκρούς ομήρους που αναμένονταν.

«Η Χαμάς... απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

«Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα σταματήσουν οι προσπάθειές μας μέχρι να ολοκληρωθεί η επιστροφή των πεσόντων ομήρων μας, μέχρι τον τελευταίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεσανατολικό: Η διάβαση της Ράφα αναμένεται να επαναλειτουργήσει αύριο Πέμπτη

Την ίδια ώρα, η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, αναμένεται ότι θα ξανανοίξει αύριο Πέμπτη, με την ανάπτυξη μιας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημείο, είπαν δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τι περιορισμοί ενδέχεται να ισχύσουν για όσους επιθυμούν να περάσουν από τη διάβαση.

Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.