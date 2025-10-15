Κι όμως υπάρχει φούσκα αλλά θα σκάσει από αλλού

Είθισται να δίνουμε όνομα στις χρηματιστηριακές φούσκες που ζήσαμε τα περασμένα χρόνια. Η «φούσκα των dot-com», «η φούσκα των subrimes» κλπ. Ουσιαστικά η φούσκα έρχεται όταν στις αγορές επικρατεί άκρατη αισιοδοξία και φυσικά πακτωλός χρημάτων, όπως και σήμερα.

Χθες οι αγορές επιβεβαίωσαν το γεγονός, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου Πάουελ ήταν ικανές να στρέψει το ενδιαφέρον των επενδυτών μακριά από τα τουίτ του προέδρου. Ο Πάουελ ανέφερε πως, δεδομένου του στόχου της Fed να διατηρήσει επαρκή ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να ελέγχει αποτελεσματικά τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και τη μεταβλητότητα στις αγορές χρήματος, «ενδέχεται να πλησιάζουμε σε αυτό το σημείο τους επόμενους μήνες» και ότι η τράπεζα «παρακολουθεί στενά μια ευρεία γκάμα δεικτών» για να το επιβεβαιώσει.

Επίσης, χθες η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, επανέλαβε ότι οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας υποστηρίζουν πρόσθετες μειώσεις των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που παραμένει. «Με τους κινδύνους πληθωρισμού κάπως πιο συγκρατημένους, αλλά μεγαλύτερους κινδύνους καθοδικής πορείας για την απασχόληση, φαίνεται συνετό να ομαλοποιηθεί η πολιτική λίγο περισσότερο φέτος για να υποστηριχθεί η αγορά εργασίας», δήλωσε η Κόλινς.. Ακόμα και με περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, «η νομισματική πολιτική θα παραμείνει ελαφρώς περιοριστική, κάτι που είναι κατάλληλο για να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει την μείωσή του μόλις οι δασμολογικές επιπτώσεις διεισδύσουν στην οικονομία», δήλωσε η Κόλινς.

Η Fed οδεύει σε δύο μειώσεις για το 2025

Με την FED να ετοιμάζεται ουσιαστικά πλέον για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, που είχε από τις προηγούμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις,(δεν έχουμε λόγω shutdown στοιχεία ανεργίας και πληθωρισμού), οι αγορές συνεχίζουν να εθελοτυφλούν ότι αυτήν τη φορά θα είναι αλλιώς. Το «απόλυτο χάος» επέρχεται από τις αναλύσεις των μεγάλων οίκων, όπου πλέον γίνεται εμφανές ότι υπάρχει φόβος από το μέγεθος του πρωτόγνωρου ράλι μιας πλειάδας μετοχών παγκοσμίως, (που ελέγχουν τους βασικούς δείκτες και ενισχύουν την πεποίθηση ότι όλα πάνε καλά). Δηλώσεις του στυλ «παραμένουμε ταύροι αλλά φοβόμαστε», εμφανίζονται καθημερινά σε αναλύσεις των οίκων, καθώς ουδείς θέλει να αποτύχει σε μια ενδεχόμενη κατάρρευση των αγορών. Εμείς σας το είπαμε θα πουν ότι φοβόμασταν! Ωστόσο, ουδεμία καθαρή θέση δεν μπορεί να καθοδηγήσει τους επενδυτές. Έπειτα από την παταγώδη αποτυχία πρόβλεψης του 2022, τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο στην μάχη των ακριβών προβλέψεων!

Οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν ότι τα κέρδη του S&P 500 θα αυξάνονται κατά 10% ετησίως τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, με βάση τις εκτιμήσεις των επιμέρους εταιρειών που επικαλείται το Bloomberg και σταθμίζονται με βάση την αγοραία αξία των εταιρειών. Αυτό είναι μάλλον υπερβολικά αισιόδοξο και σίγουρα πολύ υψηλότερο από τη μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών του δείκτη που προσεγγίζει το 7% από τη δεκαετία του 1950. Οι εκτιμήσεις ανάπτυξης για τους ηγέτες της αγοράς είναι ακόμη πιο αισιόδοξες, ειδικά για τις Magnificent Seven και κοντά στο 40% ετησίως για τις Nvidia και Broadcom. Η στήλη έχει αναφερθεί εκτενέστερα στο θέμα και δεν την απασχολεί το «για λίγο ακόμη» να μην χάσουμε το 10%! Κοιτάζουμε τι έχουμε και όχι τι προσμένουμε!

Τράπεζες το μεγάλο ερώτημα

Με τις ανακοινώσεις των μεγάλων τραπεζών της Wall Street άνοιξε ουσιαστικά η αυλαία των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Δε θα αναλύσω λόγω χώρου κάθε τράπεζα αλλά θα σταθώ σε δύο. Η εικόνα είναι παρόμοια παγκοσμίως. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, η Wells Fargo ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 1,66 δολαρίων ανά μετοχή, ξεπερνώντας τα αναμενόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 1,55 δολαρίων.

Η εταιρεία ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες για έσοδα, καταγράφοντας 21,44 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 21,19 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 2% οφείλεται στην ανατιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων σταθερού επιτοκίου και στα βελτιωμένα αποτελέσματα στις αγορές. Επιπλέον, τα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%, επωφελούμενα από τις υψηλότερες αμοιβές που βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία στη Διαχείριση Πλούτου και Επενδύσεων και τις αυξημένες αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν σε συνολική αύξηση εσόδων κατά 5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Επόμενη η Citigroup των 0,9 σεντ της κρίσης του 2008! Τα αποτελέσματα και εδώ πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών με τις υπηρεσίες να αποφέρουν έσοδα ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και τον Τομέα Διαχείρισης Θησαυροφυλακίου και Εμπορίου (TTS) να κερδίζει περίπου 85 μονάδες βάσης μερίδιο αγοράς σε ετήσια βάση. Τα έσοδα των Αγορών ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια, υποστηριζόμενα από ρεκόρ prime balances που αυξήθηκαν περίπου κατά 44% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Ο τομέας των Αγορών έχει επιτύχει έξι συνεχόμενα τρίμηνα θετικής λειτουργικής μόχλευσης.

Τα έσοδα τραπεζικής ανήλθαν σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα τέλη επενδυτικής τραπεζικής να αυξάνονται κατά 17% σε ετήσια βάση. Ο Τομέας Διαχείρισης Πλούτου δημιούργησε έσοδα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιτυγχάνοντας ρεκόρ καθαρών νέων επενδυτικών ροών στο τρίτο τρίμηνο και περιθώριο κερδών προ φόρων 22%. Αυτός ο τομέας έχει πλέον επιτύχει έξι συνεχόμενα τρίμηνα θετικής λειτουργικής μόχλευσης. Τα έσοδα από την Personal Banking στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα υπόλοιπα τόκων σε επώνυμες κάρτες να αυξάνονται κατά 5% σε ετήσια βάση. Αυτός ο τομέας έχει επιτύχει εντυπωσιακά 12 συνεχόμενα τρίμηνα θετικής λειτουργικής μόχλευσης.

Η επόμενη ημέρα των τραπεζών εξαρτάται μόνο από τις χρηματαγορές

Η εικόνα των αποτελεσμάτων παρόμοια σε όλες τις τράπεζες του πλανήτη. Αν αφαιρέσουμε τα κέρδη από συναλλαγές στις αγορές που ανεβαίνουν επί τρία συνεχόμενα έτη, το χάος! Η ανάπτυξη των εργασιών τους, που οφείλεται σε παροχές δανείων και χρηματοδοτήσεων, περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς η «κότα με τα χρυσά αυγά» είναι αλλού και εκεί πέφτει το βάρος. Τρομάζω στην ιδέα να μην μπορέσει η FED και οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες να κρατήσουν το σύστημα!

Σε μια πρόσφατη ανάλυση της, που πέρασε στα ψιλά γράμματα, η Fed κατέληξε σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα: οι προληπτικές μεταρρυθμίσεις μετά την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση που στοχεύουν στις μεγάλες τράπεζες δεν έχουν μειώσει τον κίνδυνο φερεγγυότητας (γιατί άραγε?). Αυτό αμφισβητεί την επικρατούσα αφήγηση ότι «οι μεγάλες τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και πολύ καλύτερα προετοιμασμένες για μια κρίση από ό,τι πριν από την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση.

Η εν λόγω ανάλυση εισάγει μια νέα, πιο προοδευτική μέτρηση φερεγγυότητας - το οικονομικό κεφάλαιο - που είναι πιο επίκαιρη και πιο ολοκληρωμένη από πολλά κοινώς χρησιμοποιούμενα μέτρα. Αντί να επικεντρώνεται στο λογιστικό κεφάλαιο, η Fed εκτιμά το οικονομικό κεφάλαιο, κάτι που έχει περισσότερο νόημα από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου.

Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια, οι λογιστικές αλλαγές έχουν διευκολύνει τις μεγάλες τράπεζες, παγκοσμίως, να αποκρύψουν την πραγματική οικονομική τους κατάσταση. Όπως το να επιτρέπουν σε μεγάλα ιδρύματα να συγκαλύψουν προβληματικά δάνεια και πρώιμα σημάδια πίεσης στο χαρτοφυλάκιο.

Ή να αναβάλουν τους φόρους για αργότερα! Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τις ΗΠΑ. Επίσης η συνεργασία μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων του τομέα διαχείρισης όλων των τραπεζών παγκοσμίως, στρεβλώνει την πραγματική εικόνα, καθώς η διάσωση τους το 2008, επαναφέρει το ρίσκο στις μεταξύ τους συναλλαγές, και την ασφάλεια ότι και να χάσουμε δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε, καθώς είμαστε πολύ μεγάλοι για να καταρρεύσουμε. Οπότε αγοράζουμε και πουλάμε κατά το δοκούν, βγάζουμε υπερκέρδη από προμήθειες διαχείρισης, και έχει ο Θεός! «Άλλοι θα χάσουν και πάλι εμάς θα μας σώσουν»!

Mε τις τεράστιες τράπεζες των ΗΠΑ, που ανακοίνωσαν χθες τα υψηλά τους κέρδη από τις συναλλαγές στη Wall Street, απομένουν οι υπόλοιπες «υπέροχες μετοχές», που θέτουν υψηλότερα τον πήχη για το τρίτο τρίμηνο.

Οι επενδυτές επέλεξαν, για σήμερα, να αγνοήσουν τις υποβόσκουσες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αντλώντας παρηγοριά από τις παρατηρήσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, οι οποίες υπαινίσσονται περισσότερες μειώσεις επιτοκίων στον ορίζοντα. Αναζητώντας την επόμενη φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη οι αγορές μάλλον θα πρέπει να εστιάσουν αλλού. Στους συνήθεις υπόπτους όλων των μεγάλων κραχ!