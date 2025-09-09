H Ουκρανία ζητά από τη Δύση 60 δισ. ευρώ για αμυντικές δαπάνες το 2026

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Κίεβο επιθυμεί οι σύμμαχοί του να διαθέσουν 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 για την «προστασία της Ευρώπης και της Ουκρανίας».

Η δήλωση αυτή έγινε μετά από συνάντηση της ομάδας Ράμσταϊν, η οποία αποτελείται από χώρες που έχουν προσφέρει υποστήριξη στο Κίεβο μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Επίσημο αίτημα στο ΔΝΤ για πακέτο χρηματοδότησης

Νωρίτερα την Τρίτη έγινε γνωστό πως η Ουκρανία αιτήθηκε προς το ΔΝΤ ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης,

Η Ουκρανία δαπανά περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική υποστήριξη των δυτικών της συμμάχων για να καλύψει το κόστος των συντάξεων, τους μισθούς στον δημόσιο τομέα και τις ανθρωπιστικές δαπάνες.

«Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 έχει καταρτιστεί, με δεδομένο ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη» δήλωσε μέσω ανάρτησης της στο Χ η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ίδια είπε ότι υπέβαλε επισήμως επιστολή προς το ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα δανειοδότησης, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής της αποστολής επιτήρησης του ΔΝΤ στην Ουκρανία Γκάβιν Γκρέι.

Οι ομάδες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για το εν λόγω πρόγραμμα τους επόμενους μήνες δήλωσε η Σβιριντένκο «με στόχο να διασφαλίσουμε μια θετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ έως το τέλος του τρέχοντος έτους».