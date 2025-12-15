Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο έσπασε έναν σπόνδυλο ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τη Βενεζουέλα με μια μικρή βάρκα την περασμένη εβδομάδα για να παραλάβει το βραβείο της στο Όσλο, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης.

Η Ματσάντο μετεβήκε στη Νορβηγία αψηφώντας την δεκαετή απαγόρευση ταξιδιού που της επέβαλαν οι αρχές της χώρας της και αφού πέρασε πάνω από ένα χρόνο κρυμμένη, αλλά έφτασε πολύ αργά για την επίσημη τελετή απονομής του βραβείου την Τετάρτη.

Οι γιατροί που την εξέτασαν στο Όσλο διέγνωσαν κάταγμα στην πλάτη της, σύμφωνα με την νορβηγική εφημερίδα Aftenposten, η οποία επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Ο τραυματισμός προκλήθηκε λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το σκάφος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ματσάδο έφυγε από τη Βενεζουέλα με πλοίο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας και ταξίδεψε στο νησί Κουρασάο της Καραϊβικής, από όπου αναχώρησε με ιδιωτικό αεροπλάνο μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Νορβηγία, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στο Reuters πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα και ότι στόχος της είναι να επιτύχει μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.