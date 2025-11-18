H Ελλάδα στις χώρες που ευχαριστεί ο Τραμπ για την έγκριση του νέου Συμβούλιου Ειρήνης από τον ΟΗΕ

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που ευχαρίστησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της δημιουργίας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), ενός νέου διεθνούς οργάνου το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προεδρεύεται από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» και ευχαρίστησε ονομαστικά τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών την Ελλάδα.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης σε χώρες εκτός του ΣΑ, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη σύνθεση ή τις αρμοδιότητες του νέου οργάνου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναφέρει ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

ΟΗΕ: Σημαντικό βήμα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα η υιοθέτηση της απόφασης από το ΣΑ

Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Απόφασης 2803 (2025) για τη Μέση Ανατολή (Γάζα), ο εκπρόσωπος Τύπου του γγ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι «η υιοθέτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν».

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση, ενισχύοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αμάχων στη Γάζα και στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες για τη μετάβαση των μερών στην επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαινεί τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών κρατών», σημείωσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης προς τη δεύτερη φάση του αμερικανικού Σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών».

Ισραήλ για Απόφαση ΣΑ ΟΗΕ για Γάζα: Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή

Την ίδια ώρα, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμεότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε.