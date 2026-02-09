Γροιλανδία: Αμερικανοί γερουσιαστές στο Νούουκ για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία Αμερικανών γερουσιαστών πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Γροιλανδία, όπως δήλωσε, για να «αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη» που κλονίστηκε από τη βούληση του προέδρου Τραμπ να καταλάβει αυτό το έδαφος της Αρκτικής.

«Μέσα σε λίγες φράσεις και λίγα λόγια, η εμπιστοσύνη που εδραιώθηκε από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, διαβρώθηκε και αποδομήθηκε, και εμείς οφείλουμε να εργαστούμε για την αποκατάστασή της», δήλωσε η Λίζα Μαρκόφσκι, Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής, κατά την ενημέρωση του Τύπου.

«Εμείς, μέλη του Κογκρέσου, είμαστε εδώ για να σας υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρός μας μπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις, αλλά ότι εμείς επίσης, ως Κογκρέσο, έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε», πρόσθεσε.

Η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τη Λίζα Μαρκόφσκι, τον Άνγκους Κινγκ (ανεξάρτητο) όπως και τους Δημοκρατικούς Γκάρι Πίτερς και Μάγκι Χασάν, επισκέφθηκε την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Πίτουφικ και συνάντησε τον Γροιλανδό πρωθυπουργό Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

Οι γερουσιαστές αναμένεται να έχουν συνομιλία με την υπουργό Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελντ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στη Γροιλανδία τον Ιανουάριο επιμένοντας στη βούλησή του να καταλάβει το αυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία, εν ανάγκη και με τη χρήση στρατιωτικής βίας, για να εγγυηθεί την ασφάλεια. Στη συνέχεια απέσυρε την απειλή του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε σε ένα «πλαίσιο» διαπραγμάτευσης με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε προκειμένου να δοθεί στις ΗΠΑ μια μεγαλύτερη επιρροή επί του νησιού της Αρκτικής.

Ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ συγκροτήθηκε για να συζητήσει για τις αμερικανικές ανησυχίες.

Η Δανία και η Γροιλανδία δηλώνουν ότι συμμερίζονται τις ανησυχίες του Ντόναλντ Τραμπ στα θέματα ασφαλείας, αλλά υπογράμμισαν ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα αποτελούν «κόκκινη γραμμή» στις συνομιλίες μεταξύ των τριών πλευρών.