Ένα χρόνο μετά την έναρξή του, το πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο, καθώς έχει εμπλακεί σε τεχνικές διαμάχες και ανησυχίες σχετικά με τα εξαρτήματα, που έχουν καθυστερήσει την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουν φρενάρει ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ

Η εκτελεστική εντολή για τη δημιουργία του Golden Dome, που υπογράφηκε στις 27 Ιανουαρίου 2025, έθεσε ένα επιθετικό χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας της πατρίδας έως το 2028.

Ένα χρόνο αργότερα, ωστόσο, το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη δαπανήσει μεγάλο μέρος των 25 δισ. δολαρίων που διατέθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, καθώς οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να συζητούν τα θεμελιώδη στοιχεία της αρχιτεκτονικής του.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι εργασίες για την οριστικοποίηση της αρχιτεκτονικής της αντιπυραυλικής ασπίδας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και η μεγάλης κλίμακας εκτέλεση των κονδυλίων δεν έχει ξεκινήσει. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, και κάποια σημαντικά ποσά ίσως αποδεσμευτούν τις επόμενες ημέρες, μόλις ληφθούν οι βασικές αποφάσεις.

«Το γραφείο Golden Dome συνεχίζει να εκπληρώνει τους στόχους που περιγράφονται στην εκτελεστική εντολή», δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου σε απάντηση σε ερωτήσεις του Reuters.

«Το σχέδιο υλοποίησης και οι σχετικές τεχνολογίες είναι δυναμικές, ωστόσο τα θεμελιώδη στοιχεία της αρχιτεκτονικής έχουν πλέον καθοριστεί. Οι λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής είναι απόρρητες».

Το Golden Dome προβλέπει την επέκταση των υφιστάμενων αμυντικών συστημάτων εδάφους, όπως πυραύλους αναχαίτισης, αισθητήρες και συστήματα διοίκησης και ελέγχου, προσθέτοντας παράλληλα περισσότερα πειραματικά διαστημικά στοιχεία που αποσκοπούν στην ανίχνευση, την παρακολούθηση και την ενδεχόμενη αντιμετώπιση εισερχόμενων απειλών από την τροχιά.

Αυτά θα περιλαμβάνουν προηγμένα δίκτυα δορυφόρων και όπλα σε τροχιά, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.

Μία πηγή καθυστέρησης ήταν η εσωτερική συζήτηση σχετικά με τον απόρρητο εξοπλισμό που βασίζεται στο διάστημα, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Ένας ανώτερος υπάλληλος της αμυντικής βιομηχανίας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι τα συστήματα που συζητούνται πιθανόν περιλαμβάνουν πρότυπα επικοινωνιών.

Ένας άλλος ανώτερος υπάλληλος ανέφερε ότι θα μπορούσαν να είναι αντιδορυφορικές δυνατότητες, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το πώς τέτοια όπλα θα συνάδουν με ένα αμυντικό αντιπυραυλικό σύστημα.

Οι ΗΠΑ έχουν ιστορικά αντιταχθεί στα αντιδορυφορικά όπλα λόγω ανησυχιών για τα διαστημικά συντρίμμια και το 2007 επέκριναν την Κίνα για τη διεξαγωγή δοκιμής αντιδορυφορικού πυραύλου.

Ο Tom Karako, εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας όπλων στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι μεγάλο μέρος του περασμένου έτους αφιερώθηκε σε αναθεωρήσεις ασφαλείας, αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό και την έγκριση σύνθετων σχεδίων. Ανέφερε ότι είναι απίθανο το πρόγραμμα Golden Dome να έχει ολοκληρωθεί πλήρως έως το 2028.

«Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν τα επόμενα τρία χρόνια όσον αφορά την καλύτερη ενσωμάτωση όσων έχουμε ήδη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχουν πράγματα που θα εφαρμοστούν και θα εξελιχθούν μετά το 2028».

Ένα άλλο ανεπίλυτο ζήτημα σχετικά με το Golden Dome είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Γροιλανδία.

Ο Τραμπ συνέδεσε πρόσφατα τον έλεγχο των ΗΠΑ επί του δανικού εδάφους με την πρωτοβουλία για την αντιπυραυλική άμυνα, επαναλαμβάνοντας ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι «ζωτικής σημασίας» για το έργο. Ωστόσο, εμπειρογνώμονες στον τομέα της άμυνας επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες συμφωνίες επιτρέπουν ήδη την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο νησί. Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί μέρος της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής του Golden Dome.